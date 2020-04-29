Австралія, Нова Зеландія і Південна Корея опинилися в числі країн, яким пандемія коронавірусу принесла зміцнення економіки.

Всі вони швидко впоралися зі спалахом захворювання. Про це повідомляє з посиланням на експертів CNBC.

Фахівці відзначили, що пандемія допомогла державам перезапустити економіки і відновити роботу підприємств і закладів. Після цього ці країни стали більш привабливими для інвесторів, що відображає зміцнення валют цих країн.

Названо країни, яким допомогла пандемія коронавірусу

Значиму роль зіграло і те, що Китай, який є одним з головних торговельних партнерів для всіх трьох держав, вже поступово знімає обмеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше африканська країна Мавританія першою в світі оголосила про повну перемогу над коронавірусом: за кілька днів там не виявили жодного випадку зараження або смерті.