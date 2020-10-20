Названо кандидатів на пост "смотрящого" за ігоркою в Україні: у списку ексрегіонал

Претендентами на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор стали: зять ексголови Ради міністрів АР Крим Василя Джарти, екснардеп-регіонал Валерій Омельченко та адвокат Олександр Хом'як.

Про це свідчать їхні декларації на сайті НАЗК.

На посаду глави Комісії претендують

Валерій Омельченко – колишній нардеп від Партії регіонів і чоловік судді Госпсуду Києва Вікторії Джарти – вона є донькою ексголови Ради міністрів Криму Василя Джарти.

Омельченко подав декларацію на посаду глави комісії з регулювання азартних ігор Politica

Омельченко, зокрема, задекларував, що є кінцевим бенефіціаром ТОВ "ХАБ 4.0" і "ХАБ 4.0 Івент-агентство". Також він вказав квартиру за 4,5 млн гривень, земельну ділянку за 457 тис. грн і будинок за 2,2 млн грн.

Іван Рудий – член організації "Захисники України", учасник бойових дій. У червні президент Володимир Зеленський своїм указом призначив його секретарем Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

Іван Рудий претендує на посаду голови Комісії щодо азартних ігор АрміяInform

Крім того, він подав декларацію як кандидат на посаду заступника начальника патронатної служби міністра Міністерства у справах ветеранів.

Декларація Івана Рудого

Олександр Хом'як – український дипломат. Він, зокрема, задекларував, що є кінцевим бенефіціаром адвокатського бюро "Хом'як та партнери".

Декларація Олександра Хом'яка

Борис Баум – радник Офісу президента та один із авторів законопроєкту про гральний бізнес.

Декларація Бориса Баума

Пізніше він написав у Facebook, що знімає свою кандидатуру з конкурсу.

Баум зняв свою кандидатуру з конкурсу Facebook Бориса Баума

Павло Пономарьов у декларації, зокрема, вказав, що має корпоративні права в компанії "Адвокатське об'єднання СКІЛЛ ЕНД КЕЙС" та є кінцевим бенефіціаром ТОВ ГВП-Хімматеріали.

Декларація Пономарьова

Також було подано 24 декларації від 24 претендентів на посади в територіальні органи комісії з нагляду за гральним бізнесом.

Повний список має такий вигляд:

Тетяна Кірієнко Вікторія Дегтярьова Світлана Матвєєва Борис Баум Валерій Коломієць Павло Осадчий Ірина Сергієнк Олександр Голопьоров Роман Марголич Геннадій Дюба Тетяна Петренко Олександр Хом'як Андрій Какуша Андрій Дідик Павло Пономарьов Ірина Бойко Олександр Хацкевич Родіон Раджаб-Огли Гамзаєв Іван Рудий Роман Марголич Євген Кугук Ігор Палієнко Артем Кузьменко Валерій Омельченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 липня Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила закон, яким легалізувала казино в Україні.

Пізніше у Верховній Раді зареєстрували п'ять законопроєктів про оподаткування доходів від роботи казино. "Компромісна" версія передбачає звільнення "ігорки" від податків на три роки, а в майбутньому пропонується встановити ставки ще нижчими, ніж за нинішніми законами.