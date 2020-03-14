Названо епіцентр нової глобальної фінансової кризи

Осередком нової фінансової кризи, в разі поширення епідемії коронавірусу, стане банківський сектор Італії.

Занепокоєння викликає припинення комерційної діяльності в країні, через що майбутнє економіки залежатиме від витривалості банківської системи, однієї з найслабших у Європі. Про це повідомив економічний оглядач газети Washington Post Девід Лінч.

За його словами, бізнес і приватні особи без грошей можуть перестати обслуговувати власні кредити.

Другою проблемою аналітик називає дорогі антикризові заходи Риму, а також можливість того, що державні облігації Італії можуть знецінитися.

У свою чергу це може призвести до зниження банківських резервів і обмеження кредитування фінансових організацій, що ще більше сповільнить економіку.

Осередком нової фінансової кризи, в разі поширення епідемії коронавірусу, стане банківський сектор Італії

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МВФ Крісталіна Георгієва вважає, що епідемія коронавірусу з регіональної вже перетворилася на глобальну проблему, оскільки охопила третину всіх країн.

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