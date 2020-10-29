Железняк назвав дату голосування за бюджет-2021 у Раді і заявив про нестачу голосів

Верховна Рада України може розглянути законопроєкт про державний бюджет 2021 рік у першому читанні у четвер, 5 листопада.

Про це повідомив у Telegram нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. Він заявив, що голоси за бюджет знаходяться "на межі фолу". За його інформацією, засідання бюджетного комітету буде призначено на понеділок, 2 листопада.

"Поки всі ці дні прем'єр особисто проводить консультації з депутатами більшості щодо їхніх правок до бюджету. Голосувати сам Бюджет-2021 у першому читанні будуть в пленарний четвер (5 листопада). Єдина інтрига – наявність голосів. Там все, як було. На межі фолу", – сказано у повідомленні.

За словами Железняка, розгляд податкової частини (№4101-д) під бюджет-2021 внесли у порядок засідання фінансового комітету на 30 жовтня.

Рада проголосує за бюджет у першому читанні 5 листопада Telegram Железняка

Згодом, голова комітету Ради з питань фінансової, податкової і митної політики Данило Гетьманцев опублікував порядок денний засідання комітету, що підтверджує слова Железняка. У документі зазначена дата засідання – 30 жовтня.

Засідання комітету щодо розгляду податкової частини Telegram Гетманцева

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня Кабмін розглянув проєкт Державного бюджету України на 2021 рік, який йому направило Міністерство фінансів.

Документ передбачає наступні показники: зростання ВВП – 4,6%, інфляція – 7,3%, середньомісячна зарплата – 13 600. У бюджеті закладено курс 29,1 грн/$.

Дефіцит бюджету складе 270 млрд гривень, так що у наступному році Україні не обійтися без кредитів. Однак в Мінфіні сказали, що залежність від позикових грошей буде меншою, ніж у 2020 році.

19 жовтня стало відомо, що "слуги народу" провалили розгляд бюджету у терміни, які передбачені законом.

"У законі дійсно до 20 жовтня ми повинні розглянути і нам дуже хотілося ті терміни, які передбачені Бюджетним кодексом, дотримуватися так само, як ми це зробили у минулому році, але в законі є кілька термінів – граничний термін для ухвалення бюджету – це 1 грудня", – прокоментував ситуацію Гетьманцев.

Згодом спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада розгляне проєкт закону про держбюджет-2021 на найближчому пленарному тижні, початок якого заплановано на перші числа листопада.