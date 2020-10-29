Железняк назвав дату голосування за бюджет-2021 у Раді і заявив про нестачу голосів

Верховна Рада України може розглянути законопроєкт про державний бюджет 2021 рік у першому читанні у четвер, 5 листопада.

Про це повідомив у Telegram нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. Він заявив, що голоси за бюджет знаходяться "на межі фолу". За його інформацією, засідання бюджетного комітету буде призначено на понеділок, 2 листопада.

"Поки всі ці дні прем'єр особисто проводить консультації з депутатами більшості щодо їхніх правок до бюджету. Голосувати сам Бюджет-2021 у першому читанні будуть в пленарний четвер (5 листопада). Єдина інтрига – наявність голосів. Там все, як було. На межі фолу", – сказано у повідомленні.

За словами Железняка, розгляд податкової частини (№4101-д) під бюджет-2021 внесли у порядок засідання фінансового комітету на 30 жовтня.

Згодом, голова комітету Ради з питань фінансової, податкової і митної політики Данило Гетьманцев опублікував порядок денний засідання комітету, що підтверджує слова Железняка. У документі зазначена дата засідання – 30 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня Кабмін розглянув проєкт Державного бюджету України на 2021 рік, який йому направило Міністерство фінансів.

Документ передбачає наступні показники: зростання ВВП – 4,6%, інфляція – 7,3%, середньомісячна зарплата – 13 600. У бюджеті закладено курс 29,1 грн/$.

Дефіцит бюджету складе 270 млрд гривень, так що у наступному році Україні не обійтися без кредитів. Однак в Мінфіні сказали, що залежність від позикових грошей буде меншою, ніж у 2020 році.

19 жовтня стало відомо, що "слуги народу" провалили розгляд бюджету у терміни, які передбачені законом.

"У законі дійсно до 20 жовтня ми повинні розглянути і нам дуже хотілося ті терміни, які передбачені Бюджетним кодексом, дотримуватися так само, як ми це зробили у минулому році, але в законі є кілька термінів – граничний термін для ухвалення бюджету – це 1 грудня", – прокоментував ситуацію Гетьманцев.

Згодом спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада розгляне проєкт закону про держбюджет-2021 на найближчому пленарному тижні, початок якого заплановано на перші числа листопада.