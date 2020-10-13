Названо дату наступного траншу МВФ для України

Наступний транш Міжнародного валютного фонду для України надійде наприкінці 2020 – на початку 2021 року.

Такий прогноз опублікували аналітики BofA Securities, передає "Інтерфакс-Україна". Зазначається, що українська влада і надалі підтверджує свою відданість програмі співробітництва з МВФ. Експерти переконані, що Україна, можливо, підходить до початку поступового вирішення проблем.

"Це може допомогти почати відновлювати довіру на ринку після отримання підтримки МВФ в кінці 2020 або на початку 2021 року", – йдеться в огляді.

Аналітики назвали причини відстрочки чергового траншу:

рівень дефіциту держбюджету на 2021 рік (6%), який перевищує очікування МВФ.

тиск на заступників голови НБУ Катерину Рожкову і Дмитра Сологуба, які є єдиними заступниками голови центробанку, кандидатури яких не вносив новопризначений Кирило Шевченко.

побоювання МВФ щодо необхідної законодавчої бази НАБУ.

"Все це зробило затримку поточної програми МВФ досить очевидною і відомою ринку", – стверджують у BofA Securities.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 жовтня заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна може розраховувати на перший транш макрофінансової допомоги МВФ у жовтні. Раніше глава НБУ Кирило Шевченко назвав умови отримання Україною траншу.

Рішення про видачу чергового кредиту Україні в розмірі $5 млрд було ухвалено МВФ 9 червня. Кошти підуть на підтримку економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу.

Також у Мінфіні заявили, що частину коштів від траншу мають намір направити на фінансування дефіциту держбюджету, а також на виплату пенсій, зарплат і допомоги соціально незахищеним верствам населення.