Названо 5 ознак того, що банк збанкрутує і потрібно забирати гроші

Ознаки банкрутства банку можна визначити задовго до його ліквідації. Українцям варто звертати увагу на п'ять головних ознак.

Про це написав фахівець із продажу активів неплатоспроможних банків, інвестиційний брокер Денис Дроздов у блозі для НВ.

Купівля іншого банку на межі ліквідації

"Уявімо банк N. Формально у нього все добре, у новинах не згадується. До того часу, поки він не купує банк, який ще не де-юре, але вже де-факто банкрут. Тобто це така собі мильна бульбашка, тільки з боргами всередині, іноді на кілька мільярдів гривень. Купує, як правило, за копійки. Буквально. Наприклад, так у 2012 році Дельта Банк, ліквідацію якого повинні завершити якраз цього жовтня, за $1 купив Кредитпромбанк", – пояснив Дроздов.

За його словами, угода, як правило, здійснюється за копійки. Найчастіше така покупка – предмет неформальних домовленостей банку з регуляторами. Інформація про це міститься на сайті НБУ.

"В Україні в принципі відсутній "ринок банків". Якщо банк стабільний і прибутковий, його не продають. Якщо у когось є гроші на таке придбання, він віддасть перевагу відкрити банк з нуля і побудувати там все по-своєму. "Вторинний ринок" може бути тільки в тому разі, якщо банк ось-ось збанкрутує", – пояснив експерт.

Банк починає скуповувати кредитні портфелі в інших банків – чинних або в стадії ліквідації

Крім того, що це кредити, у них є ще одна спільна риса – вони безповоротні. Безповоротними вони можуть бути з тисячі причин: позичальник виграв суд і може не віддавати борг, щодо нього йдуть суди без особливих перспектив для банку, позичальник визнав себе банкрутом, зник або навіть помер.

"Головне тут те, що кредитні портфелі купують тільки для збільшення, а точніше, роздуття балансу. Наприклад, банк за $1 млн купує портфель кредитів на $5 млн. У такому разі, за внутрішньою статистикою банків, з цих 5 млн реально повернути максимум $100 тис . Але банк всі ці 5 млн записує собі на баланс. Разом із документами у нього баланс збільшується на $5 млн, що дозволяє йому видавати більше кредитів, теж неповоротних. Як показує практика, зазвичай у такий спосіб власники намагаються вивести побільше грошей з банку до ліквідації" , – розповів Дроздов.

Розмивання акцій

Цей етап опціональний – буває, якщо власники банку не хочуть плямувати свою репутацію. Полягає він у тому, що великі акціонери або переводять свої акції на дрібних, або добирають нових акціонерів. Мета – щоб у ключових власників разом було менше 51% акцій, і формально вони не могли ухвалити рішення без інших акціонерів.

Рефінансування

У 90% випадків рефінансування запитують у НБУ, в 10% – у держбанків. По суті, рефінансування – це коли сам банк бере кредит.

"Сам по собі рефінанс – цілком нормальна практика. Насторожити повинна велика сума затребуваної позики: не 1-2 млн доларів, а 80-100 млн", – вважає Дроздов.

Реструктуризація рефінансу

Банк може "впасти" ще на етапі неповернення рефінансу. Але може і запросити реструктуризацію на якийсь термін, не виконати її та оголосити себе банкрутом. Реструктуризацію просять приблизно у 30% випадків. Паралельно, починаючи з другого етапу, банк може почати розпродавати активи – землю, нерухомість, цінні папери.

"Якщо ви про такий дізнаєтеся, це повинно стати додатковим тривожним дзвіночком. Правда дізнатися це буде ще складніше, ніж у разі з купівлею-продажем кредитних портфелів, оскільки активні банки не зобов'язані продавати свої активи на аукціонах", – резюмує експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 вересня Нацбанк ліквідував банк "Аркада", який раніше був визнаний неплатоспроможним.

Банк "Аркада" за гроші приватних інвесторів будував у Києві три житлові комплекси – ЖК "Еврика" в Голосіївському районі Києва, ЖК "Патріотика" і ЖК "Патріотика на озерах" у Дарницькому районі.

За квартири в них 13 тисяч сімей заплатили 100% вартості. Однак будівництво проінвестованих будинків поступово зупинилося протягом 2018-2019 років. Весь цей час інвестори влаштовували мітинги, намагаючись привернути до проблеми увагу КМДА та Нацбанку.

25 серпня Нацбанк визнав "Аркаду" неплатоспроможним банком, оскільки його капітал впав нижче нормативного рівня і став негативним.