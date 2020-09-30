Визначено ТОП-10 покупок, про які люди схильні шкодувати

Експерти склали ТОП-10 покупок, про які люди схильні шкодувати. До переліку увійшли домашні тренажери, кухонна техніка, туристичне спорядження та інші товари.

"Зіткнувшись з однією із потенційних покупок, перерахованих тут, необхідно серйозно подумати, чи варто купувати її", – йдеться у публікації Money Talks News.

Відеокамера

Сьогодні більшість з нас носить із собою смартфони, і їх можливості відео стають все кращими і кращими. Перетягувати відеокамеру, зберігати її та знімати з її допомогою відео – рутинна робота, яка потрібна не всім.

ТОП-10 покупок, про які покупці шкодують Shutterstock / Money Talks News

DVD

Перегляд кіно перемістився в онлайн завдяки стрімінговим сервісам, де можна купувати або брати фільми напрокат.

ТОП-10 покупок, про які покупці шкодують Shutterstock / Money Talks News

Дороге туристичне спорядження

Для завзятих відпочивальників може мати сенс володіння похідної піччю на ядерному паливі, наметом з трьома спальнями і величезним надувним матрацом. Але для тих, хто розбиває табір тільки раз на рік невеликий намет і стандартний спальний мішок також підійдуть.

ТОП-10 покупок, про які покупці шкодують Shutterstock / Money Talks News

Екстравагантне весілля

Ви будете законно одружені як у сукні за 100 доларів, так і в сукні за 5000 доларів, однак у вас залишиться набагато більше грошей. Весілля можна провести елегантно, не потрапляючи при цьому в борги.

ТОП-10 покупок, про які покупці шкодують Shutterstock / Money Talks News

Домашній принтер

Принтери займають багато місця і вимагають заміни картриджів з чорнилом, які можуть коштувати стільки ж, скільки новий принтер.

ТОП-10 покупок, про які покупці шкодують Shutterstock / Money Talks News

Крокомір

Підрахунок кроків став знову в моді, проте крокоміри для цього більше не потрібні. Замість них можна використовувати фітнес-трекери, смартфони і розумні годинники.

ТОП-10 покупок, про які покупці шкодують Shutterstock / Money Talks News

Домашні тренажери.

Устаткування для спорту досить дороге. Крім того, воно громіздке і його зберігання займає дорогоцінне місце у вашому домі.

ТОП-10 покупок, про які покупці шкодують Shutterstock / Money Talks News

Кухонні гаджети

Деякі кухонні прилади мають сенс, наприклад, кавоварки і тостери. Однак спеціфічні побутові прилади рідко вартують своїх грошей.

Ви рідко будете використовувати соковитискач, хлібопічку або харчовий дегідратор, однак він буде займати місце на кухонному столі.

ТОП-10 покупок, про які покупці шкодують Shutterstock / Money Talks News

Басейни

Існує лише короткий період часу, коли можна використовувати домашні басейни.

Після цього вони перетворюються у величезні ємності з водою, за якими потрібно постійно доглядати.

ТОП-10 покупок, про які покупці шкодують Shutterstock / Money Talks News

Розширена гарантія

Магазини часто намагаються продати розширену гарантію на свою продукцію. Однак у товарів може бути довгострокова гарантія від виробника і можливо вам не потрібно буде витрачатися на додаткову страховку.

ТОП-10 покупок, про які покупці шкодують Shutterstock / Money Talks News

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали найгірший час для покупки iPhone.