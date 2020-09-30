Визначено ТОП-10 покупок, про які люди схильні шкодувати

Експерти склали ТОП-10 покупок, про які люди схильні шкодувати. До переліку увійшли домашні тренажери, кухонна техніка, туристичне спорядження та інші товари.

"Зіткнувшись з однією із потенційних покупок, перерахованих тут, необхідно серйозно подумати, чи варто купувати її", – йдеться у публікації Money Talks News.

Відеокамера

Сьогодні більшість з нас носить із собою смартфони, і їх можливості відео стають все кращими і кращими. Перетягувати відеокамеру, зберігати її та знімати з її допомогою відео – рутинна робота, яка потрібна не всім.

DVD

Перегляд кіно перемістився в онлайн завдяки стрімінговим сервісам, де можна купувати або брати фільми напрокат.

Дороге туристичне спорядження

Для завзятих відпочивальників може мати сенс володіння похідної піччю на ядерному паливі, наметом з трьома спальнями і величезним надувним матрацом. Але для тих, хто розбиває табір тільки раз на рік невеликий намет і стандартний спальний мішок також підійдуть.

Екстравагантне весілля

Ви будете законно одружені як у сукні за 100 доларів, так і в сукні за 5000 доларів, однак у вас залишиться набагато більше грошей. Весілля можна провести елегантно, не потрапляючи при цьому в борги.

Домашній принтер

Принтери займають багато місця і вимагають заміни картриджів з чорнилом, які можуть коштувати стільки ж, скільки новий принтер.

Крокомір

Підрахунок кроків став знову в моді, проте крокоміри для цього більше не потрібні. Замість них можна використовувати фітнес-трекери, смартфони і розумні годинники.

Домашні тренажери.

Устаткування для спорту досить дороге. Крім того, воно громіздке і його зберігання займає дорогоцінне місце у вашому домі.

Кухонні гаджети

Деякі кухонні прилади мають сенс, наприклад, кавоварки і тостери. Однак спеціфічні побутові прилади рідко вартують своїх грошей.

Ви рідко будете використовувати соковитискач, хлібопічку або харчовий дегідратор, однак він буде займати місце на кухонному столі.

Басейни

Існує лише короткий період часу, коли можна використовувати домашні басейни.

Після цього вони перетворюються у величезні ємності з водою, за якими потрібно постійно доглядати.

Розширена гарантія

Магазини часто намагаються продати розширену гарантію на свою продукцію. Однак у товарів може бути довгострокова гарантія від виробника і можливо вам не потрібно буде витрачатися на додаткову страховку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали найгірший час для покупки iPhone.