Названі фінансові тренди 2019 року

Один із трендів фінтехового 2019 року - це open banking.

Про це розповіла CEO компанії "Леогеймінг Пий" Олена Дегрик (Олена Шевцова), передають UANEWS. За ступенем прориву це можна порівняти з Big data або криптовалютою, вважає фахівець.

"Якщо коротко: концепція open banking дозволить фінустановам об'єднати свої зусилля, щоб підвищити якість обслуговування. Правда, для цього банкам доведеться поділитися своїми даними з третіми сторонами. Це робиться через API з потрібним набором функцій", - розповіла Олена Шевцова (Дегрик).

Інші інновації вже більш звичні нашому вуху. Наприклад, це розширення використання біометричних технологій в банківській сфері - вже нікого не здивуєш входом в інтернет-банкінг за допомогою відбитка пальця, але це не межа. Те ж і з платежами пристроях - зараз в магазинах іноді можна зустріти людей, що розплачуються за допомогою "розумних" годинників. У наступному році їх повинно стати ще більше, прогнозує глава "Леогеймінг Пий" Дегрик Алена.

"Всім подобаються безконтактні платежі, і лицьова біометрія - вже не межа. Кілька іноземних стартапів працює над ідентифікацією по датчику пульсу. Подальша персоналізація і бесшовність транзакційного бізнесу неминуча. Не дивлячись на те, що пік популярності QR-кодів вже пройшов, адже раніше вони з'являлися буквально на кожній стіні, то зараз фінтех-фахівці нарешті знайшли QR-кодами гідне застосування. Досить навести камеру на код, щоб платіж пройшов", - повідала Олена.

Багато з перерахованих функцій об'єднує ще один тренд 2019 року - це розвиток мобільних гаманців: "Готівкові стрімко втрачають актуальність для клієнтів. І тут не обійтися без мобільних гаманців, додатків, що дають можливість розплачуватися за покупки, переводити гроші і здійснювати інші фінансові операції", - розповіла глава компанії Дегрик Алена (Шевцова).

Як повідомляв OBOZREVATEL, конфлікт між "Новою поштою", ПриватБанком і "Монобанком" закінчився плачевно для клієнтів. Як повідомили на сайті держбанку, платежі в окремих торговельних точках блокують, якщо розплачуватися кредиткою.