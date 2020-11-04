Названо найгіршу валюту у світі

Турецька ліра визнана найгіршою валютою жовтня через сильну інфляцію в країні.

Як повідомляє Bloomberg, курс турецької валюти оновив рекордний мінімум – 8,49 ліри за долар.

Споживчі ціни минулого місяця зросли в країні на 11,9% порівняно з 2019 роком. Вартість продуктів підскочила на 16,5%. Центральний банк Туреччини в кінці жовтня підвищив свій прогноз інфляції на кінець цього року більш ніж на три відсоткових пункти (до 12,1%).

"Центробанк країни щодня витрачає по кілька мільйонів доларів із золотовалютних резервів для підтримки курсу ліри, але поки такі заходи не дали ефекту", – зазначає агентство.

Минулий антирекорд було зафіксовано 30 жовтня. Землетрус в Егейському морі біля Ізміра призвів до обвалу курсу турецької валюти, долар доходив до 8,34 ліри. Нинішнє падіння спричинене економічною кризою, яка спровокована коронавірусом, що раз більшим безробіттям, а також політичним конфліктом Туреччини і США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада курс долара в Україні зріс відразу на 13 коп. до 28,58 грн, а євро подорожчав на 5 коп. за добу – до 33,29 грн. Таких показників курсу долара не було з початку 2018 року.