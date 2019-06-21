"Назвала посміховиськом!" У мережі підтримали маму, яка поставила незручне питання Путіну

У Росії заступилися за молоду маму, яка під час прямої лінії з президентом Росії Володимиром Путіним поставила йому незручне запитання про допомогу на дитину в 50 рублів (20 грн) на місяць.

Варто відзначити, що головні рупори кремлівської пропаганди ополчилися на жінку і вказали на те, що під час скайп-трансляції на задньому тлі в її квартирі стояла дитяча коляска за 60 тис. рублів (24 тис. грн). Зокрема, у себе на сторінці в Twitter таке повідомлення оприлюднив НТВ.

"В інтернетах уже помітили, що матуся, яка задавала питання про 50-рублеву допомогу, сиділа на тлі дитячого ліжечка за 60 тисяч. #ПрямаяЛінія", – йдеться в повідомленні.

В інтернетах вже помітили, що матуся, яка задавала питання про 50-рублевому посібнику, сиділа на тлі дитячого ліжечка за 60 тисяч. #Пряма лінія - НТВ (@ntvru) 20 червня 2019 р

Мама, яка задала питання Путіну

У відповідь на це в коментарях напали на канал і відзначили, що жінка підняла правильне питання, оскільки допомога в 50 рублів – це смішно.

"Може їй подарували цю коляску? Кого це повинно хвилювати? Суть питання від цього змінюється? Допомога в 50 руб., це добре? НТВ! Ви кого захищаєте?", "І що? Може, їй взагалі друзі віддали, коли у них дитина подорослішала. 50 р. на місяць це реально знущання", "Мамочка не сказала, що вона малозабезпечена. Вона назвала допомогу у 50 рублів – посміховиськом","Вона може сидіти хоч на тлі ламборджіні. Скільки вона і її чоловік заробляють, не має значення. Питання про безсовісний уряд, який після півтора років платить 50 руб", "Може подарували, може купили на Авіто. Для Путіна це не виправдання, а його 20-річна ганьба!", "Допомога буде тоді, коли за спиною ліжечка будуть за 50 р.", "А треба було на тлі землянки в лісі чи що?" – гнівно відзначили користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії організаторів "Прямої лінії" з президентом РФ Володимиром Путіним підловили на постановочних питаннях. Кореспонденти, які 20 червня нібито спонтанно приїхали в лікарню, щоб дати можливість поставити своє питання, обмовилися, що вже раніше бували там.

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