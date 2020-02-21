Космічні зарплати міністрів: НАЗК почало перевірку

Національне агентство з питань запобігання корупції направило запити для уточнення зарплат, нарахованих високопоставленим чиновникам в останні місяці 2019 року.
"НАЗК здійснює заходи контролю за своєчасністю подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані стосовно членів уряду, заступників міністрів, керівників силових відомств", – йдеться у Telegram-каналі відомства.
Приводом стала оприлюднена в січні інформація щодо розміру зарплат, отриманих посадовцями у листопаді-грудні.
За словами представників НАЗК, йдеться про премії, отримані міністром культури Володимиром Бородянським та його заступниками Олексієм Сівіріним та Володимиром Шуміліним, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, міністром економіки Тимофієм Миловановим, міністром юстиції Денисом Малюською, колишнім міністром розвитку громад та територій Альоною Бабак та директором НАБУ Артемом Ситником.
Національне агентство з питань запобігання корупції направило запити для уточнення зарплат, нарахованих високопоставленим чиновникам в останні місяці 2019 року
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міністр економічного розвитку й торгівлі України Тимофій Милованов нещодавно знову поскаржився на зарплати у Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.
Милованов також поскаржився на свою заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5 000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують у Кабміні, "підштовхують до корупції".
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.
У результаті міністерці освіти України Ганні Новосад збільшили зарплату з 30 до 111 тисяч гривень.
Керівництво Міністерства культури України виписало собі зарплат і премій за підсумками грудня на суму понад 2 мільйони гривень.
Зокрема, рекордні 497,7 тисячі гривень отримав Державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв. Водночас перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч гривень, заступниця міністра Ірина Подоляк – майже 395 тисяч гривень.
Голова Міністерства культури України Володимир Бородянський пояснив виплату високих зарплат і премій керівництву відомства у грудні тим, що державна служба має пропонувати фахівцям винагороду, не нижчу за середню медіану ринку.
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