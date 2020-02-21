Космічні зарплати міністрів: НАЗК почало перевірку

Національне агентство з питань запобігання корупції направило запити для уточнення зарплат, нарахованих високопоставленим чиновникам в останні місяці 2019 року.

"НАЗК здійснює заходи контролю за своєчасністю подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані стосовно членів уряду, заступників міністрів, керівників силових відомств", – йдеться у Telegram-каналі відомства.

Приводом стала оприлюднена в січні інформація щодо розміру зарплат, отриманих посадовцями у листопаді-грудні.

За словами представників НАЗК, йдеться про премії, отримані міністром культури Володимиром Бородянським та його заступниками Олексієм Сівіріним та Володимиром Шуміліним, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, міністром економіки Тимофієм Миловановим, міністром юстиції Денисом Малюською, колишнім міністром розвитку громад та територій Альоною Бабак та директором НАБУ Артемом Ситником.

Національне агентство з питань запобігання корупції направило запити для уточнення зарплат, нарахованих високопоставленим чиновникам в останні місяці 2019 року

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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