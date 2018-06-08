НАЗК взялося за декларації ряду чиновників: опублікований список

Національне агентство з попередження корупції перевірить електронні декларації 12 чиновників, суддів і народних депутатів.

Йдеться про документи за 2015-2017 роки, говориться на сайті відомства.

Зокрема, перевірці підлягають декларації, які були подані:

Олегом Білоусом, прокурором Київської місцевої прокуратури №7, за 2017 рік.

В'ячеславом Богуслаєвим, народним депутатом України VIII скликання, за 2015 і 2016 роки.

Савелієм Вашурою, депутатом Маріупольської міської ради Донецької області, за 2016 і 2017 роки.

Сергієм Земенком, старшим інспектором чергового відділу оперативного реагування управління "Корпусу оперативно-раптової дії" ГУНП в Київській області, за 2016 і 2017 (після звільнення).

Русланом Крахмільцем, начальником Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, на підставі інформації, отриманої від Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за 2015, 2016, 2017 роки.

Євгеном Мураєвим, народним депутатом України VIII скликання, за 2015 і 2016 роки.

Сергієм Нагорянським, суддею Окружного адміністративного суду міста Києва, за 2015 рік (виправлена), а також за 2016 і 2017 роки.

Євгеном Панайотовим, детективом Національного бюро другого відділу детективів першого підрозділу детективів головного підрозділу детективів НАБУ, за 2015, 2016, 2017 роки.

Дмитром Суходубовим, начальником відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при здійсненні оперативно-розшукової діяльності прокуратури Харківської області, за 2015, 2016, 2017 роки.

Ігорем Тереховим, першим заступником міського голови Харківської міської ради, за 2015 рік (виправлена), а також за 2016 і 2017 роки.

Сергієм Фокіним, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду в кримінальному провадженні прокуратури Харківської області, за 2015 рік.

Ігорем Шкірею, народним депутатом України VIII скликання, за 2015, 2016 роки та за 2017 рік (виправлена).

Також були прийняті рішення про результати здійснення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які були подані 10 суб’єктами декларування, серед яких два народних депутати України. Крім того, прийнято рішення про подовження терміну повної перевірки декларацій 33 суб’єктів декларування на додаткові 30 календарних днів.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше Агентство по запобіганню корупції виявило порушення в електронній декларації екс-глави Національного банку України Валерія Гонтаревої за 2016 рік.