НАЗК повністю зупинило роботу через скандальне рішення КСУ

Роман Груша Економіка 12:15, 2.11.2020 Оновлено: 12:22, 2.11.2020

Національне агентство з питань запобігання корупції припинило перевірки у низці організацій.

Це трапилося через рішення Конституційного Суду України, який позбавив НАЗК права на організацію роботи із запобігання і виявлення корупції. Про це повідомляє пресслужба Нацагентства.

Таким чином НАЗК припиняє планові перевірки в:

  • Державному агентстві автомобільних доріг України (Укравтодор);

  • Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА);

  • Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

  • Державному підприємстві "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Проведення вказаних перевірок припиняється до законодавчого врегулювання цього питання.

"Це ще один із нищівних наслідків, які завдало рішення Конституційного Суду антикорупційній інфраструктурі в Україні. У цих установах ми мали перевірити умови захисту викривачів, підготовку та виконання антикорупційних програм і канали повідомлення про можливі факти порушень закону "Про запобігання корупції", – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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