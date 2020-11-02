НАЗК повністю зупинило роботу через скандальне рішення КСУ
Національне агентство з питань запобігання корупції припинило перевірки у низці організацій.
Це трапилося через рішення Конституційного Суду України, який позбавив НАЗК права на організацію роботи із запобігання і виявлення корупції. Про це повідомляє пресслужба Нацагентства.
Таким чином НАЗК припиняє планові перевірки в:
Державному агентстві автомобільних доріг України (Укравтодор);
Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА);
Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
Державному підприємстві "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".
Проведення вказаних перевірок припиняється до законодавчого врегулювання цього питання.
"Це ще один із нищівних наслідків, які завдало рішення Конституційного Суду антикорупційній інфраструктурі в Україні. У цих установах ми мали перевірити умови захисту викривачів, підготовку та виконання антикорупційних програм і канали повідомлення про можливі факти порушень закону "Про запобігання корупції", – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 КК, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.
Судді КСУ скасували кримінальну відповідальність за неправдиве декларування, діючи у власних інтересах. За повідомленням НАЗК, у декларації двох суддів КСУ – Ірини Завгородньої та Сергія Головатого виявлені ознаки подання неправдивої інформації.
Рішенням Конституційного суду України НАЗК позбавили доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без перевірки неможливо призначення переможців місцевих виборів.
Офіс президента опублікував заяву, в якій пообіцяв: антикорупційні інструменти в законодавстві України "буде збережено або в крайньому разі відновлено".
Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що рішення Конституційного Суду загрожує національній безпеці країни.
Зі свого боку, президент Володимир Зеленський заявив, що система електронних декларацій працюватиме – днями потрібні законопроєкти розроблять і внесуть до парламенту.
Також глава НАЗК Олександр Новіков заявив, що КС планує скасувати низку законів, які стосуються української мови, земельної реформи та створення Вищого антикорупційного суду.