НАЗК повернули доступ до е-декларацій чиновників
Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що Національному агентству з питань запобігання корупції відновили доступ до декларацій.
Однак НАЗК все ще заборонено розглядати заяви про корупцію. Про це Василевська-Смаглюк пише у Telegram-каналі.
"До речі, голова Конституційного Суду Олександр Тупицький, якраз вчора задекларував зарплату в 181 тисячу гривень. Хороша робота", – резюмувала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 КК, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.
Судді КСУ скасували кримінальну відповідальність за неправдиве декларування, діючи у власних інтересах. За повідомленням НАЗК, у декларації двох суддів КСУ – Ірини Завгородньої та Сергія Головатого виявлені ознаки подання неправдивої інформації.
Рішенням Конституційного Суду України НАЗК позбавили доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без перевірки неможливо призначення переможців місцевих виборів.
Офіс президента опублікував заяву, в якій пообіцяв: антикорупційні інструменти в законодавстві України "буде збережено або в крайньому разі відновлено".
Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що рішення Конституційного Суду загрожує національній безпеці країни.
Зі свого боку, президент Володимир Зеленський заявив, що система електронних декларацій працюватиме – днями потрібні законопроєкти розроблять і внесуть до парламенту.
Також глава НАЗК Олександр Новіков заявив, що КС планує скасувати низку законів, які стосуються української мови, земельної реформи та створення Вищого антикорупційного суду.