НАЗК повернули доступ до е-декларацій чиновників

Роман Груша Економіка 10:42, 30.10.2020 Оновлено: 10:44, 30.10.2020

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що Національному агентству з питань запобігання корупції відновили доступ до декларацій.

Однак НАЗК все ще заборонено розглядати заяви про корупцію. Про це Василевська-Смаглюк пише у Telegram-каналі.

"До речі, голова Конституційного Суду Олександр Тупицький, якраз вчора задекларував зарплату в 181 тисячу гривень. Хороша робота", – резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Економіка

Дивіться також

Порошенко жорстко відреагував на рішення КСУ: хто руйнує безвіз, нехай їде в Магадан

Зеленський зажадав звільнити весь склад Конституційного суду. Законопроєкт

Кива послав у "сра*у" РНБО і назвав електронне декларування "годівницею для іноземних агентів"

Зеленський зажадав створити в Україні ракету-носій до 2024 року

Противник обстрілює наші позиції: ВСУ відповідати заборонено