НАЗК перевірить законопроєкт про гральний бізнес

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить законопроєкт про легалізацію та державне регулювання азартних ігор. Експертиза призупинить розгляд документа на строк до 10 днів.

Про це повідомляє ЕП з посиланням на документ, який опинився в розпорядженні видання.

"НАЗК інформує про початок проведення антикорупційної експертизи проєкту закону 2285-д від 18.12.2019", – йдеться в документі.

Постанова НАЗК про перевірку законопроєкту Економічна правда

Раніше повідомлялось, що депутати можуть розглянути законопроєкт у цілому 18 червня.

Як писав OBOZREVATEL, 18 жовтня 2019 року Верховна Рада зареєструвала розроблений Кабінетом міністрів проєкт закону про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

OBOZREVATEL проаналізував законопроєкт і пояснив, як його втілять у життя.