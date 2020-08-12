Навколо Києва побудують нову обхідну дорогу: подробиці та відео

Криклій розповів про будівництво нової дороги навколо Києва.

В Україні в цьому році почнеться будівництво нової обхідний дороги навколо Києва.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він назвав цей проект, який стартував 12 серпня, "найамбітнішим".

Глава відомства пояснив, що це буде "півкільце" загальною протяжністю майже 150 км, яке об'єднає відразу п'ять міжнародних трас і головні міста України.

"КОД (київська об'їзна дорога) буде складатися з шести ділянок і з'єднає автошляхи М-07 Київ-Ковель, М-06 Київ-Чоп, М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам'янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь, М-03 Київ-Харків і М-01 Київ-Чернігів", – уточнив Криклій.

За попередніми оцінками, піковий трафік на окремих ділянках дорогидосягатиме більше 70 тисяч автомобілів на добу, а загальний трафік – понад 300 тисяч.

Вже оголошено тендер на проектні роботи першої ділянки в 35,2 км між трасами Київ-Чоп та Київ-Одеса. Орієнтовна вартість якого становить 12 млрд грн.

Також міністр інфраструктури додав, що в рамках проекту планується будівництво моста через Дніпро протяжністю 5,9 км.

Проект будівництво дороги навколо Києва. Facebook Владислава Криклія

(Відео – Facebook Олександра Кубракова)

Facebook Владислава Криклія

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпропетровській області в рамках "Великого будівництва" планують зробити нову трасу Н31 Дніпро-Царичанка-Решетилівка.