Головна Новини
29 листопада • оновлено в 10:46
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Навіть не перемир'я": Портников пояснив ультиматуми Путіна щодо газу

8.3т
Читати матеріал російською

"Газпром" програв "Нафтогазу" новий міжнародний арбітраж, однак президент Росії Володимир Путін продовжує вимагати від України відмови від усіх позовів в обмін на продовження транзиту і знижку на газ.

"Раніше Москва виконувала той самий трюк, тільки за відсутності міжнародного арбітражу. За дешевий газ вимагали політичної покірності та економічних преференцій", – пише журналіст Віталій Портников для "Грани.ру".

За його словами, зараз Путін намагається застосувати свій старий прийом у діалозі з українським лідером Володимиром Зеленським.

Новини
Росія висунула Україні новий ультиматум щодо газу: у Медведєва озвучили деталі

"Колишньому коміку пропонується говорити про газ у контексті нормандського формату – і Зеленський вже обговорює енергетичну тему з Путіним, ніби не помічаючи підступу. Пропозиція Кремля дійсно виглядає, на перший погляд, привабливою для Банкової: дешевий газ і продовження транзиту в обмін на відмову від судових позовів і припинення обстрілу", – повідомив Портников.

Журналіст зазначив, що Зеленському така пропозиція може здатися порятунком.

"Але чи згода з путінськими пропозиціями означатиме мир? На це запитання легко відповісти, згадавши, чим закінчилися харківські угоди... Так що черговий обмін суверенітету на газ – це не мир, це навіть не перемир'я", – резюмував Портников.

Володимир Путін продовжує вимагати від України відмови від всіх позовів в обмін на продовження транзиту і знижку на газ

Володимир Путін продовжує вимагати від України відмови від всіх позовів в обмін на продовження транзиту і знижку на газ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Віктор Калиненко
Особи
Володимир Путін Віталій Портніков
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
14
Коментарі
12
530
Смішно
9
Цікаво
22
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Пидалик Потников может определённо рассуждать только о своей порванной жопе.В остальном-он полный профан.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Без газа вся окраинская ГТС - металлолом. Когда до селюков это дойдет?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Гусенцова Галина, лучше замерзнуть и сдохнуть, чем быть залежным !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Mega Death
Mega Death
Зачем xoxлам российский газ?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
2 из 5 ответов | показать все
Белый господин
Белый господин
Уточнении. Не когда "вас за яйца вешать будут", а "когда вы сами себя за яйца подвесите". Вы же самостийные и армия у вас уже сильна как никогда. Вы теперь все сами делаете...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Белый господин
Белый господин
Он Алекс, а что в этом плохого? Это вообще политический шаг. Когда вас за яйца вешать будут - Путин останется белым и пушистым. Он предлагал - вы сами отказались. Многоходовочка в чем он так силен.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги