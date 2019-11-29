"Навіть не перемир'я": Портников пояснив ультиматуми Путіна щодо газу

"Газпром" програв "Нафтогазу" новий міжнародний арбітраж, однак президент Росії Володимир Путін продовжує вимагати від України відмови від усіх позовів в обмін на продовження транзиту і знижку на газ.
"Раніше Москва виконувала той самий трюк, тільки за відсутності міжнародного арбітражу. За дешевий газ вимагали політичної покірності та економічних преференцій", – пише журналіст Віталій Портников для "Грани.ру".
За його словами, зараз Путін намагається застосувати свій старий прийом у діалозі з українським лідером Володимиром Зеленським.
"Колишньому коміку пропонується говорити про газ у контексті нормандського формату – і Зеленський вже обговорює енергетичну тему з Путіним, ніби не помічаючи підступу. Пропозиція Кремля дійсно виглядає, на перший погляд, привабливою для Банкової: дешевий газ і продовження транзиту в обмін на відмову від судових позовів і припинення обстрілу", – повідомив Портников.
Журналіст зазначив, що Зеленському така пропозиція може здатися порятунком.
"Але чи згода з путінськими пропозиціями означатиме мир? На це запитання легко відповісти, згадавши, чим закінчилися харківські угоди... Так що черговий обмін суверенітету на газ – це не мир, це навіть не перемир'я", – резюмував Портников.
Володимир Путін продовжує вимагати від України відмови від всіх позовів в обмін на продовження транзиту і знижку на газ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає наразі неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність в країні необхідних для цього структур.
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" вже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт на який закінчується вже у вересні 2019 року.
Попередній раунд переговорів щодо транзиту газу відбувся у Брюсселі 19 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
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