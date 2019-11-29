"Навіть не перемир'я": Портников пояснив ультиматуми Путіна щодо газу

"Газпром" програв "Нафтогазу" новий міжнародний арбітраж, однак президент Росії Володимир Путін продовжує вимагати від України відмови від усіх позовів в обмін на продовження транзиту і знижку на газ.

"Раніше Москва виконувала той самий трюк, тільки за відсутності міжнародного арбітражу. За дешевий газ вимагали політичної покірності та економічних преференцій", – пише журналіст Віталій Портников для "Грани.ру".

За його словами, зараз Путін намагається застосувати свій старий прийом у діалозі з українським лідером Володимиром Зеленським.

"Колишньому коміку пропонується говорити про газ у контексті нормандського формату – і Зеленський вже обговорює енергетичну тему з Путіним, ніби не помічаючи підступу. Пропозиція Кремля дійсно виглядає, на перший погляд, привабливою для Банкової: дешевий газ і продовження транзиту в обмін на відмову від судових позовів і припинення обстрілу", – повідомив Портников.

Журналіст зазначив, що Зеленському така пропозиція може здатися порятунком.

"Але чи згода з путінськими пропозиціями означатиме мир? На це запитання легко відповісти, згадавши, чим закінчилися харківські угоди... Так що черговий обмін суверенітету на газ – це не мир, це навіть не перемир'я", – резюмував Портников.

Володимир Путін продовжує вимагати від України відмови від всіх позовів в обмін на продовження транзиту і знижку на газ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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