"Навіть не мріяли": у Зеленського захотіли зробити Донбас успішним економічним хабом

Помічник президента Андрій Єрмак заявив, що команда Володимира Зеленського має намір зробити з Донбасу "квітучий і успішний" регіон.

"Що стосується економіки, ви знаєте, в житті іноді так буває, що сьогодні все, що там трапилося, дає можливість абсолютно з іншої точки зору подивитися на цю територію", – повідомив Єрмак в інтерв'ю YouTube-каналу KRYM.

"Може, в майбутньому це буде якийсь сучасний економічний хаб, і там будуть розвиватися напрями, про які ми навіть не мріяли й не говорили про це", – додав помічник президента.

За його словами, команда Зеленського вже зараз думає про розвиток Донбасу.

"Це буде найбільша наша перемога, коли після війни цей регіон стане квітучим і успішним", – резюмував Єрмак.

Команда Володимира Зеленського має намір зробити з Донбасу "квітучий і успішний" регіон

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст Роман Цимбалюк заявив, що Російська Федерація розпиляла заводи, фабрики й зупинила металургійні комбінати на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

За його словами, Росії начхати на окупований Донбас і його промисловість.

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