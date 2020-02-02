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2 лютого • оновлено в 12:47
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"Навіть не мріяли": у Зеленського захотіли зробити Донбас успішним економічним хабом

3.1т
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Помічник президента Андрій Єрмак заявив, що команда Володимира Зеленського має намір зробити з Донбасу "квітучий і успішний" регіон.

"Що стосується економіки, ви знаєте, в житті іноді так буває, що сьогодні все, що там трапилося, дає можливість абсолютно з іншої точки зору подивитися на цю територію", – повідомив Єрмак в інтерв'ю YouTube-каналу KRYM.

"Може, в майбутньому це буде якийсь сучасний економічний хаб, і там будуть розвиватися напрями, про які ми навіть не мріяли й не говорили про це", – додав помічник президента.

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За його словами, команда Зеленського вже зараз думає про розвиток Донбасу.

"Це буде найбільша наша перемога, коли після війни цей регіон стане квітучим і успішним", – резюмував Єрмак.

Команда Володимира Зеленського має намір зробити з Донбасу "квітучий і успішний" регіон

Команда Володимира Зеленського має намір зробити з Донбасу "квітучий і успішний" регіон

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст Роман Цимбалюк заявив, що Російська Федерація розпиляла заводи, фабрики й зупинила металургійні комбінати на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

За його словами, Росії начхати на окупований Донбас і його промисловість.

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна Донецьк
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Огород с смешным названием Укpaинa xрюканы уже сделали успешным и процветающим. Величайшим проститутко-хабом и вотчиной уборщиков заграничных туалетов.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
идиот зе он полностью разрушен
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