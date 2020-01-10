"Потрібно навести лад!" Путін визнав серйозні проблеми Криму

Президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність "навести порядок" у анексованому Криму.

"Потрібно підвищувати якість життя на півострові, розвивати міську і соціальну інфраструктуру, орієнтуючись на найвищі і передові стандарти", – повідомив Путін на нараді з питань соціально-економічного розвитку Криму і Севастополя.

За його словами, підвищення якості життя має виражатися у ремонті будинків, інженерних мереж, територій, громадських просторів.

"Йдеться не тільки про курортні і туристичні зони, а й про всі населені пункти. Треба предметно подивитися і оцінити стан міського середовища в Криму. Навести тут порядок", – резюмував Путін.

Президент Росії заявив, що підвищення якості життя має виражатися в ремонті будинків, інженерних мереж, благоустрій територій, громадських просторів

Як повідомляв OBOZREVATEL, Російська Федерація за майже шість років анексії Криму не принесла півострову обіцяного процвітання. У Москві та Сімферополі звітують про мільярдні інвестиції, але кримська економіка не може вийти навіть на доокупаційний рівень.

Зокрема у Криму за підсумками 2013 року загальний обсяг реалізованої продукції склав 3,3 млрд доларів. У 2019 році після всіх "приростів" його оцінили у 2 млрд доларів. Таким чином, на півострові виробили товарів майже на 40% менше, ніж у 2013 році.

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