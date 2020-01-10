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10 січня • оновлено в 16:40
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"Потрібно навести лад!" Путін визнав серйозні проблеми Криму

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Президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність "навести порядок" у анексованому Криму.

"Потрібно підвищувати якість життя на півострові, розвивати міську і соціальну інфраструктуру, орієнтуючись на найвищі і передові стандарти", – повідомив Путін на нараді з питань соціально-економічного розвитку Криму і Севастополя.

За його словами, підвищення якості життя має виражатися у ремонті будинків, інженерних мереж, територій, громадських просторів.

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"Йдеться не тільки про курортні і туристичні зони, а й про всі населені пункти. Треба предметно подивитися і оцінити стан міського середовища в Криму. Навести тут порядок", – резюмував Путін.

Президент Росії заявив, що підвищення якості життя має виражатися в ремонті будинків, інженерних мереж, благоустрій територій, громадських просторів

Президент Росії заявив, що підвищення якості життя має виражатися в ремонті будинків, інженерних мереж, благоустрій територій, громадських просторів

Як повідомляв OBOZREVATEL, Російська Федерація за майже шість років анексії Криму не принесла півострову обіцяного процвітання. У Москві та Сімферополі звітують про мільярдні інвестиції, але кримська економіка не може вийти навіть на доокупаційний рівень.

Зокрема у Криму за підсумками 2013 року загальний обсяг реалізованої продукції склав 3,3 млрд доларів. У 2019 році після всіх "приростів" його оцінили у 2 млрд доларів. Таким чином, на півострові виробили товарів майже на 40% менше, ніж у 2013 році.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Крим
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
1 июля 19 года цэрушный сайт *Крым. реалии* написал: "Одним из показателей, которым измеряется экономический уровень региона является его валовый региональный продукт (ВРП).... С одной стороны, на протяжении 2014-17 годов он вырос почти в 2 раза в рублевом исчислении. Однако в долларах этот прирост составил только 20%, достигнув 6,1 млрд дол..... до российской аннексии в 2013 году, ВРП составил 5,3 млрд дол.." Даже ЦРУ отметили РОСТ ЭКОНОМИКИ КРЫМА! Украинцы! Читайте издания ЦРУ!
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Раньше было реализовано продукции на приблизительно 105 млрд рублей, а теперь на 129 млрд рублей. Чувствуете разницу?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Не на 40% меньше, а на 23% больше. Так что опять брешите.
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