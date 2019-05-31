"Наведу порядок і повернуся": Зеленський вирішив піти в бізнес після президентства

Співвласник студії "Квартал 95" Борис Шефір заявив, що президент України Володимир Зеленський через п'ять років має намір повернутися у шоу-бізнес.

"Наш президент – незвичайний президент. Він не збирається заробляти на цій посаді і не збирається там довго залишатися", – повідомив він в інтерв'ю "Детектор Медіа".

Шефір зазначив, що Зеленський сказав: "Я піду наведу там порядок і повернуся у свій бізнес".

"Я залишився тут і постараюся цей бізнес не упустити, щоб Володимир через п'ять років повернувся і сказав: "Дуже добре, продовжуємо". Якщо він не вийде на сцену в образі коміка, то буде продюсувати фільми, зніматися у них", – додав співвласник студії "Квартал 95".

Шефір також заявив про намір повернути Зеленському частку в бізнесі. За його словами, це не оформлено юридично, проте думки про майбутні домовленості є у планах.

Володимир Зеленський через п'ять років має намір повернутися в шоу-бізнес

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський у вівторок, 21 травня, призначив своїм першим помічником Сергія Шефіра. Зазначимо, що Шефір є другом і бізнес-партнером Зеленського. Він – продюсер і сценарист. Є одним із художніх керівників та авторів "Студії Квартал-95".

Як писав OBOZREVATEL:

Раніше журналісти програми "Схеми" у своєму розслідуванні повідомили про наявність у Зеленського активів, пов'язаних із кіновиробництвом на території країни-агресора.

Зеленський же у коментарі журналістам заявив, що інформація про роботу його підприємств у Росії – це неправда. "Я з ними не працюю. Успіхів вам", – сказав він.

Пізніше з'ясувалося, що Зеленський отримує кошти з Росії тільки у вигляді роялті (ліцензійної винагороди за використання авторських прав).

24 січня Зеленський заявив, що виходить зі складу акціонерів кіпрської компанії Green Family LTD, що володіє компанією "Грін Філмс", яка знімає фільми на території Росії.

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