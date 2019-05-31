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"Наведу порядок і повернуся": Зеленський вирішив піти в бізнес після президентства

1.8тЧитати матеріал російською

Співвласник студії "Квартал 95" Борис Шефір заявив, що президент України Володимир Зеленський через п'ять років має намір повернутися у шоу-бізнес.

"Наш президент – незвичайний президент. Він не збирається заробляти на цій посаді і не збирається там довго залишатися", – повідомив він в інтерв'ю "Детектор Медіа".

Шефір зазначив, що Зеленський сказав: "Я піду наведу там порядок і повернуся у свій бізнес".

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"Я залишився тут і постараюся цей бізнес не упустити, щоб Володимир через п'ять років повернувся і сказав: "Дуже добре, продовжуємо". Якщо він не вийде на сцену в образі коміка, то буде продюсувати фільми, зніматися у них", – додав співвласник студії "Квартал 95".

Шефір також заявив про намір повернути Зеленському частку в бізнесі. За його словами, це не оформлено юридично, проте думки про майбутні домовленості є у планах.

Володимир Зеленський через п'ять років має намір повернутися в шоу-бізнес

Володимир Зеленський через п'ять років має намір повернутися в шоу-бізнес

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський у вівторок, 21 травня, призначив своїм першим помічником Сергія Шефіра. Зазначимо, що Шефір є другом і бізнес-партнером Зеленського. Він – продюсер і сценарист. Є одним із художніх керівників та авторів "Студії Квартал-95".

Як писав OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийБорис Шефір
Місце
Україна
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