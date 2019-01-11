"Пошли дурня богу молитися": "покращення" в метро Києва насмішило соцмережі

Заміна касирів автоматами в метрополітені Києва, які не дають решту з купюр великого номіналу, обурила користувачів мережі.

"Просто суперсмішно, коли у тебе в кишені одна купюра 500 гривень і ти запізнюєшся на роботу... Відправ дурня богу молитися – він тобі і наваяє "покращень", – пише у Facebook користувач Валерій Іванович.

"Метро "Кловська", це порушення прав споживачів! Метрополітен, надаючи послуги, зобов'язаний видавати решту! Коли поспішаю проходжу через турнікет, залишаючи купюру 10 гривень. За законом послуга оплачена!" – зазначив Дмитро Заброда.

"У Харкові років два тому така сама історія була", – повідомив Костянтин Федотов.

"Головна дурня – це те, що ці автомати решту не видають", – підкреслив Михайло Тацій.

Метрополітен Києва The Village

Однак деякі користувачі встали на сторону київського метро в цьому питанні.

"Просто супер смішно, що у людей у 21-му столітті до сих пір немає банківських карт", – заявила Аліна Шубська.

"Хм, а що, ще є люди, які їздять на метро на роботу і купують жетончики?" – запитує Міша Дан.

"Ви ніби перший день на світі живете. Ніби й не знаєте, що з такою купюрою буде проблематично швидко купити жетон і пройти. Незалежно від станції метро", – зазначила Анастасія Василенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Київрада затвердила проект будівництва лінії метрополітену до житлового масиву Виноградар. Йдеться про першу чергу будівництва, яка передбачає дві нові станції — "Мостицька" і "Проспект Правди".

За попередніми оцінками, вартість розширення "Сирецько-Печерської" лінії коштуватиме понад 6 млрд гривень. Передбачається також, що будівельні роботи займуть 36 місяців.

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