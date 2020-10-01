Навальний вперше після отруєння висловився про санкції для "Північного потоку-2"

Російський опозиціонер Олексій Навальний у своєму першому інтерв'ю після отруєння заявив, що Німеччина повинна сама вирішувати, чи вводити санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Der Spiegel. На питання, чи вважає він, що Німеччина повинна зупинити завершення будівництва російського газопроводу, Навальний не захотів відповідати.

"Це справа Німеччини. Вирішуйте самі! Будь-яка стратегія щодо Росії повинна враховувати рівень божевілля, якого досяг Путін", – сказав політик.

Також він вважає, що політика обмежень проти Росії марна. Він закликав карати конкретних злочинців і "бенефіціарів корумпованої системи".

Навальний також зазначив, що довгі роки між Москвою і Берліном існували особливі відносини. Було важко уявити, що російський президент Володимир Путін піде на конфлікт з німецькими колегами, однак цей період "залишився в минулому".

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Роботи по будівництву "Північного потоку-2" припинені через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Німеччини не виключила зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію з отруєнням Навального. Водночас багато німецьких політиків закликали канцлера Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.

11 вересня в Німеччині зробили дві суперечливі заяви щодо ПП-2.

У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України. Пізніше стало відомо, що США за всяку ціну зупинять "Північний потік-2".