Нацкомісія з транспорту зробить тарифи адекватними

Створення Національної комісії з транспорту дасть змогу зупинити тарифну вакханалію в галузі. Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

Видання повідомляє, що наразі у парламенті зареєстровано депутатський законопроєкт №3927 про створення Національної комісії у сфері транспорту, робота якої забезпечить прозоре формування тарифів у галузі. Зокрема, новий орган зможе впливати на вартість пасажирських і вантажних перевезень "Укрзалізницею", рівень портових та аеропортових зборів.

OBOZREVATEL нагадав, що "Укрзалізниця" з 2016 року підвищила тарифи на вантажоперевезення на 63%, причому обґрунтованість такого підвищення викликає питання.

"Секрет тарифної вакханалії криється у спробі керівництва "Укрзалізниці" виправити дисбаланс між збитковими пасажирськими перевезеннями і рентабельними вантажними. Це і призводить до перманентного необґрунтованого підвищення цін на вантажні перевезення залізницею і створює серйозні проблеми для економіки", – наголошується у матеріалі.

При цьому отримані від підвищення тарифів кошти не інвестуються в розвиток "Укрзалізниці", сервіс для споживачів її послуг не підвищується, але тарифи продовжують зростати.

"Щось подібне відбувається і в портовому господарстві. Загальний рівень портових зборів (корабельного, канального, якірного, санітарного, адміністративного та причального) надмірно високий – майже вдвічі вищий, ніж в інших зарубіжних портах. Але високі доходи Адміністрації морських портів України (АМКУ) не використовуються на розвиток і модернізацію портової інфраструктури. У 2014-2018 рр. тільки 23% зібраних портових зборів було витрачено на інвестиції", – повідомляє "Обозреватель".

Раніше економічний експерт Борис Кушнірук висловив думку, що створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ), вирішить проблему непрозорості формування тарифів у транспортній галузі.