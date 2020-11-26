Націоналізацію ПриватБанку все ще можуть скасувати, – глава правління

Через судові суперечки з колишніми власниками ПриватБанку є ризик того, що націоналізацію фінустанови можуть скасувати

Про це в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" заявив голова правління банку Петро Крумханзл. Він підкреслив, що наслідки такого рішення будуть дуже важкими для України.

"Ризик (скасування націоналізації. - Ред.) залишається. Важливо розуміти, що наслідки такого рішення будуть дуже важкими для України: не тільки для банківської системи, а й для всієї економіки. Це рішення буде ключовим для розуміння інвесторами, якою є судова система в Україні, в якому напрямку рухаються країна і реформи, що буде в Україні в майбутньому. Якщо інвестори не прийдуть в країну, то з подальшим розвитком економіки України буде дуже складно", – пояснив Крумханзл.

Він назвав націоналізацію ПриватБанку лакмусовим тестом для України і її майбутнього.

"Націоналізація сталася чотири роки тому. Це лакмусовий тест для України та її майбутнього. Тому вкрай важлива позиція судів щодо націоналізації. Новий закон про банки був ухвалений, і він повинен закрити всі питання, але подивимося, як воно буде в реальності. Суди поки не застосовують новий закон про банки в своїй практиці", – пояснив глава правління банку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній топ-менеджер ПриватБанку Олександр Дубілет через суд оскаржив його націоналізацію.

Провадження за позовом колишнього голови правління до Фонду гарантування вкладів, Мінфіну і "Привату" Господарський суд Києва відкрив 2 січня 2020 року.

22 червня Конституційний суд України поновив справу, яким може визнати неконституційним закон про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Задоволення позову ставить під загрозу законність ухвалених Фондом рішень по ПриватБанку.