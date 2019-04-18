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Націоналізацію ПриватБанку визнали незаконною: у США стали на бік НБУ

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Посольство США офіційно відреагувало на рішення суду визнати націоналізацію ПриватБанку незаконною, ставши на бік Національного банку України.

Відповідну заяву оприлюднила прес-служба дипмісії. Наголошується, що Вашингтон продовжить стежити за спірною ситуацією.

"У 2016 році міжнародні партнери України підтримали рішення уряду і Національного банку України (НБУ) націоналізувати ПриватБанк на вимогу колишніх власників як єдиний ефективний метод захисту вкладників банкуукраїнського народу і бізнесуі стабільності фінансової системи", – нагадали американські дипломати.

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Націоналізацію ПриватБанку визнали незаконною: у США стали на бік НБУ

Відзначається, що незважаючи на те, що Україні довелося вкласти в цей процес близько 160 млрд грн українських платників податків, це забезпечило довгострокову життєздатність ПриватБанку, захистило гроші мільйонів українських громадян і зміцнило економічне здоров'я країни.

"У цьому контексті ми вітаємо реформу корпоративного управління ПриватБанку на чолі з незалежною наглядовою радою, а також трансформацію її бізнес-моделі, що вже призвело до посилення ефективності і стабільності всієї банківської системи", – наголосили в посольстві.

"Важливо, що влада продовжує свої зусилля з відшкодування збитків від колишніх власників та пов'язаних сторін збанкрутілих банків. Міжнародні партнери України будуть уважно стежити за розвитком подій у цій сфері", – підсумували в заяві.

Аналогічну позицію висловили і в Європейському банку реконструкції та розвитку. "Ми продовжуємо підтримувати зусилля НБУ щодо реформування фінансового сектору України, зокрема шляхом запровадження принципів розсудливого корпоративного управління, і зусилля Міністерства фінансів з реформування корпоративного управління в державних банках", – сказано в офіційній заяві.

Націоналізацію ПриватБанку визнали незаконною: у США стали на бік НБУ

Finclub.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидат у президенти і чинний глава України Петро Порошенко заявив, що скасування націоналізації ПриватБанку загрожує Україні дефолтом.

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Місце
США
Теги
ПриватБанкНБУ
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!!!)
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