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Націоналізація ПриватБанку: суд ухвалив ще одне рішення

27.2тЧитати матеріал російською

Окружний адміністративний суд ухвалив ще одне рішення щодо скасування націоналізації ПриватБанку.

Воно стосується ключового рішення Національного банку України від 13.12.2016 р. №105, яким визначався перелік пов'язаних із банком фізичних і юридичних осіб. Про це стало відомо 19 квітня з прес-релізу НБУ.

Зазначається, що саме це рішення було одним із основних у процесі виведення в грудні 2016 року неплатоспроможного ПриватБанку з ринку. У межах виведення була реалізована процедура bail-in – обмін грошей, пов'язаних із банком осіб на акції банку з подальшим продажем Міністерству фінансів України.

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"Національний банк України стурбований якістю і результатами розгляду судових справ в Україні, які можуть привести до втрати коштів платників податків і ризиків для банківської та фінансової стабільності країни. Це може привести до того, що у пов'язаних із колишніми акціонерами ПриватБанку осіб з'являться підстави для стягнення з банку коштів, які були повернуті державою у капітал банку в процесі його націоналізації. Рішення суду ще не набрало законної сили і, безумовно, найближчим часом буде оскаржене нами в апеляційному порядку", – повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Ілюстрація

Ілюстрація

Нагадаємо, що також 18 квітня Окружний адмінсуд визнав незаконним і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Як писав OBOZREVATEL, 18 квітня Президент України Петро Порошенко доручив Національному банку забезпечити безперебійну роботу всіх відділень ПриватБанку, рішення про націоналізацію якого було визнане судом незаконним і скасоване.

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