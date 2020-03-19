Нацбанк зворушливо закликав українців допомагати літнім людям на карантині

Нацбанк закликав українців допомагати своїм літнім родичам оплачувати комунальні послуги, а також приносити їм додому продукти і ліки.
Так їм буде простіше впоратися з оголошеним в країні карантином. Про це повідомили на сторінці НБУ в Facebook.
Допомога літнім людям
"Допоможи бабусі і дідусю мінімізувати контакти з іншими людьми у магазині, банку чи на пошті. Навчи своїх рідних оплачувати комунальні послуги онлайн. Покажи, як замовляти продукти та ліки з доставкою додому. Або зроби це сам! Не зволікай, запропонуй допомогу! Усе життя бабуся і дідусь дарували тобі свою любов та піклувались про тебе. Настав час і тобі потурбуватися про них. Пам'ятай, вони в зоні ризику!", – йдеться в повідомленні НБУ.
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