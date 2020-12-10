Нацбанк зберіг облікову ставку: що буде з цінами і кредитами

Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 6% річних. Таким чином показник залишився на найнижчому в історії України рівні.

Таке рішення було ухвалено на засіданні правління Національного банку в четвер, 10 грудня. Чим нижча облікова ставка – тим нижчі відсотки на кредити, які комерційні банки видають населенню.

НБУ очікує зростання інфляції до 5% за підсумками року. У листопаді цей показник становив 3,5%.

За оцінками НБУ, локдаун у січні буде несуттєво впливати на економічну активність, споживчий попит та інфляцію.

"Фінансування від МВФ та інших міжнародних партнерів є критично важливим для здійснення запланованих бюджетних витрат. Без цієї підтримки фіскальний імпульс, необхідний для пожвавлення економіки, буде значно меншим, а відновлення – повільним", – повідомив регулятор.

Виконання Україною зобов'язань перед міжнародними кредиторами розблокує наступні транші, що буде сприяти зниженню вартості державних запозичень на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Ключовим ризиком для макрофінансової стабільності залишається пандемія коронавірусу та карантинних заходів щодо її подолання, що може привести до погіршення споживчих настроїв і падіння внутрішнього попиту. Цей фактор буде гальмувати економічну активність і інфляцію.

"Водночас реалізація негативного сценарію розвитку пандемії буде стримувати споживчий попит і сповільнить економічне зростання в цілому. При таких умовах інфляційний тиск буде слабшим, одночасно Національний банк зможе надати економіці додатковий монетарний імпульс", – сказано в повідомленні.

Раніше в НБУ допускали зростання облікової ставки до 7,5% до кінця 2021 року з подальшим зниженням до 6,5% до кінця 2022 року. Такі дані прогнозу кривої ставки Нацбанку. Згідно з ним, з імовірністю в 30% облікова ставка до кінця 2021 року буде перебувати в діапазоні 6-8,5%, а до кінця 2022-го – 4,3-8%.

Як рішення вплине на українців

Від облікової ставки залежить вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона нижча, тим дешевше банки пропонують власні кредити, тим більше позичальників оформляють позики.

Чим дешевше кредити для бізнесу, тим швидше розвивається економіка.

До чого призведе низька облікова ставка:

знизяться ставки на ОВДП;

долар може подорожчати;

ставки на кредити і депозити – знизяться;

прискориться зростання цін.

У 2019-му саме високі ставки на ОВДП призвели до рекордного зміцнення гривні. В цьому ж році нова політика Нацбанку ситуацію змінить. Якщо облікову ставку продовжать знижувати, прибутковість від наших боргових паперів знизиться і охочих їх купити стане менше. Іноземці не будуть продавати долари для покупки облігацій, пропозиція валюти знизиться і курс піде вгору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% 12 червня 2020 року.

22 жовтня НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6% річних.