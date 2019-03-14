Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 18% річних

Національний банк України не змінив облікову ставку і зберіг її на рівні 18% річних.

Як повідомляє прес-служба НБУ, жорсткі монетарні умови залишаються важливою передумовою для подальшого поступового уповільнення інфляції до цілі 5% у 2020 році.

Зазначається, що в перші місяці 2019 року інфляція продовжувала сповільнюватися, фактично прямуючи траєкторією, яку регулятор прогнозував у січні. До кінця лютого вона знизилася до 8,8%, базова інфляція — до 7,8% у річному вимірі.

"Це свідчить, що фундаментальний інфляційний тиск, як і очікувалося, послаблюється", — зазначили в НБУ.

Уповільнення інфляції, як зазначили в регуляторі, сприяла жорстка монетарна політика. "Зокрема вона стала однією з причин зміцнення курсу гривні. Зі свого боку зміцнення курсу позначилося на цінах імпортованих товарів і товарів зі значною імпортною складовою", — зазначили у Нацбанку.

Крім того, як повідомляється, послідовність монетарної політики, спрямованої на зниження інфляції, разом із ситуацією на валютному ринку сприяли поступовому покращенню інфляційних очікувань.

"Це призводить до підвищення відсоткових ставок у реальному вираженні і відповідно забезпечує жорсткі монетарні умови, необхідні для зниження інфляції", — заявили в НБУ.

Висока облікова ставка збільшує "вартість" грошей в економіці, в результаті сповільнюється кредитування, зростають кредитні ставки на міжбанку, а потім — і в комерційних банках. Як розповів експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян, зворотна сторона високої ставки — уповільнення зростання економіки.

Варто зазначити, що кредити дорожчають приблизно на 70% від зростання облікової ставки.

Раніше стало відомо, що НБУ припускає можливість підвищення облікової ставки з 18 до 18,5% в середньостроковій перспективі, в разі зростання інфляції. Таку ідею підтримує половина комітету з монетарної політики.

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