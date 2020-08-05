Нацакадемія аграрних наук приховала 145 тисяч га землі: висунуто гучне звинувачення

Національна академія аграрних наук не здійснювала належного обліку земель, які знаходяться в її користуванні. Таким чином це призвело до корупції та втрати частини ділянок.

Про це свідчать результати аудиту, сказано на сайті Рахункової палати. Зазначається, що на початок року у постійному користуванні Національної академії аграрних наук перебувало 465 тисяч гектар землі, але до Державного земельного кадастру внесені відомості лише про 320 тис. га (69%). Дані про 145 тис. га земель відсутні.

Повідомляється, що з часу попереднього аудиту (2017 рік) НААН так і не провела інвентаризацію об’єктів нерухомості, зокрема земель, наданих їй та її підприємствам, установам, організаціям у постійне користування.

У користуванні державних підприємств Академії перебуває 336 тис. га сільськогосподарських угідь. Врожайність основних с/г культур на цих підприємствах значно нижча ніж у середньому в Україні. Через це недоотримано майже 1,5 млрд грн у 2018 році та 1,3 млрд грн у 2019-му чистого доходу (виручки) від реалізації продукції.

Наприклад, у 2018 році врожайність зернових і зернобобових була на 35% нижчою за середню в Україні, соняшнику, ріпаку – на чверть. Минулого року врожайність зернових і зернобобових на держпідприємствах була нижчою на 33%, соняшнику – на 26%, ріпаку – на 23%.

При цьому під час реалізації вирощеної продукції не враховувались тенденції ринку, що спричинило недоотримання 883 млн грн виручки.

За висновками Рахункової палати, окремі управлінські рішення НААН та її суб’єктів господарювання призводять до фактичної втрати державою таких об’єктів та містять корупційні ризики.

Так, держава фактично втратила права на 11,2 га земельних ділянок чотирьох наукових установ у Києві та Одесі, які Національна академія аграрних наук отримала в безстрокове безоплатне користування для дослідних і навчальних цілей. НААН надала згоду на будівництво житлових будинків/комплексів, зміну цільового призначення земельних ділянок, а в подальшому погодила договори про будівництво на вказаних землях.

Загалом НААН на праві господарського відання належить державне майно вартістю 5,6 млрд гривень, зокрема в користуванні держпідприємств – об’єкти вартістю 3,4 млрд гривень.

Лише десята частина нерухомості (окрім земельних ділянок) має зареєстровані речові права. Всього держреєстрації підлягають речові права на майже 13,5 тис. об’єктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні активізувалися ділки, що пропонують довірливим людям поступатися за безцінь своїм правом на отримання безкоштовних ділянок від держави.