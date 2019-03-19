Насіров запропонував створити в Кабміні нові міністерства

У Кабінеті міністрів України для вирішення поставлених перед країною пріоритетних завдань необхідно створити низку нових міністерств.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV кандидат у президенти України, голова Державної фіскальної служби Роман Насіров. Він перерахував напрямки, яким уряд приділяє недостатньо уваги.

Зокрема, Насіров виступив за створення Міністерства промисловості.

"Адже потім буде питання – міністерства немає, тому що немає промисловості, а промисловості немає, тому що немає міністерства. Якщо ми говоримо, що ми хочемо розвивати підприємницьку діяльність, виробництво, промисловість, слід було б зосередитися на цих питаннях. Треба, щоб в уряді був конкретний напрямок і конкретні люди, які за це відповідають", – підкреслив він.

Глава ДФС також вважає за потрібне сформувати Міністерство торгівлі.

"Зараз все нібито знаходиться в Міністерстві економіки, але якщо Мінекономіки не надто концентрується на цих питаннях, важливих для країни, тоді треба створювати", – зазначив він.

Роман Насіров

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава ДФС Роман Насіров також запропонував зробити англійську мову другою державною в Україні.

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