"Нашкодили обом": у ЄС заговорили про зняття санкцій з Росії

У Фінляндії вважають, що поки країна займає посаду голови в Європейському Союзі, вона могла б підняти дискусію про доцільність санкцій відносно Російської Федерації.

"Санкції Євросоюзу стосовно російської держави і її заходи у відповідь нашкодили обом. А Фінляндія постраждала найбільше", – пише Ульф Юханссон Есбу на сторінках фінського видання Hufvudstadsbladet, передає "ІноTV".

За його словами, через санкції вже постраждала вся фінська промисловість, але найбільше дісталося сільському господарству.

"За п'ятирічний період дії санкцій вже закрилися близько 6 тис. фінських сільськогосподарських підприємств, і в першу чергу це стосується виробників молока", – йдеться у статті.

Есбу підкреслив, що практично всі фінське суспільство так чи інакше відчуло на собі негативний вплив санкцій

Через санкції вже постраждала вся фінська промисловість

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Росії до кінця липня 2019-го (рішення можуть продовжити) діють такі обмеження проти Кремля:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів та їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт зброї;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

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