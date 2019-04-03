"Нас знищують": бізнесмени Криму забили на сполох через окупантів

В окупованому Криму місцеві бізнесмени заявили про серйозний тиск на них і проблеми з роботою на півострові.

"Я займався бізнесом, але кинув це заняття, тому що вважав, що немає сенсу більше перебувати в таких нелюдських умовах. Якщо говорити про фірми, афільовані з чиновниками, які пов'язані з "Федеральною цільовою програмою", то, може бути, якесь зростання і йде", – повідомив засновник відеоблогу CrimeaDays Олег Кочерів у коментарі "Крим.Реаліі".

Кочерів зазначив, що до нього нещодавно звернувся бізнесмен, який отримав мільйони державної допомоги на розвиток своєї справи, закупив обладнання у Китаї з передоплатою, проте, за рішенням російського мирового суду, банк списав з його рахунків ці гроші.

Водночас колишній голова Союзу підприємців Армянська Юрій Соломаха стверджує, що успішно вести бізнес у Криму можна тільки під неофіційним контролем окупаційної влади.

"Нас просто послідовно знищують. У 2014-2015 роках третина українських підприємців закрила свою справу, на їх місце приходять російські. Я думаю, що з часом залишиться мала частина підприємців, що починали при Україні", – зазначив Соломаха.

"Зараз велика частина бізнесу в Армянську – магазини, базарники, їх половина від того, що були при Україні, і всі там стогнуть і плачуть. Мені здається, преференції можуть отримати тільки ті, у кого "дах" на найвищому рівні, тобто, Аксьонов та його оточення. Всіх інших просто "вбивають", – резюмував бізнесмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "влада" окупованого Криму звернулася до Росії з проханням збільшити фінансування за федеральною програмою розвитку регіонів до 2022 року приблизно на 200 млрд рублів (82,6 млрд гривень).

Заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров заявив, що виділення додаткових коштів буде оцінене, виходячи з фінансових можливостей, доцільності та необхідності на цьому етапі.

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