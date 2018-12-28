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Наростили прибуток в 11 разів: Україна встановила вражаючий банківський рекорд

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Банківський сектор за 11 місяців отримав 20 млрд грн прибутку, що в 11 разів більше цього показника за аналогічний період 2017 року.

Як написала у Facebook перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, у правлінні НБУ вже прогнозували рекордний прибуток за більш ніж десятиліття.

Вона зазначила, що у 2019 році прибутковість сектора залишиться високою, незважаючи на той факт, що високі процентні ставки продовжать чинити тиск на доходи банків.

Наростили прибуток в 11 разів: Україна встановила вражаючий банківський рекорд

facebook.com/ekrozhkova

За її словами, оскільки рік ще не закінчився, то можливі різні коригування, у тому числі витрати на формування резервів. Водночас вона підкреслила, що зростання процентного доходу майже на 20%, і комісійного на 25%, свідчать про те, що банківський сектор хоч і поступово, але впевнено відновлюється.

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"У кінці року ми продовжуємо працювати над важливими для сектора рішеннями. Зокрема, з нового року вводимо новий інструмент у структурі капіталу банків – "вічний" субординований борг. Звучить, звичайно, трохи відлякуюче, але повірте – це дієвий і перевірений іншими країнами інструмент, який дозволить збільшити капіталізацію, а значить і стабільність банківського сектора", – підкреслила Рожкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найбільш збитковими банками за підсумками жовтня 2018 року стали фінансові установи із російським капіталом. Зокрема, Промінвестбанк втратив 613,5 млн гривень, а ВТБ Банк – 66,7 млн гривень.

Читайте всі новини по темі "Банківська система" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Банківська система
Особа
Катерина Рожкова
Місце
Україна
Теги
банкУкраїнаНБУ
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Занять у МВФ денег под 11% годовых и разместить их в своих банках под 7% -- вот он секрет Украинского Экономического Чуда!
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