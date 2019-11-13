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13 листопада • оновлено в 05:55
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"Народжений красти – творити не може": мережа висміяла десятки квартир Дубинського

1.4т
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Блогер Денис Казанський, коментуючи наявність у депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Дубинського більше 20 квартир, земельних ділянок та значного автопарку, назвав головною проблемою парламентаря – відсутність у фантазії.

"Біда навіть не в тому, що наші політики акумулюють корупційні доходи. Біда в тому, що у них не вистачає фантазії на більше, ніж купити 30 квартир і 20 машин", – написав блогер в Twitter.

"Тобто гроші навіть не вкладаються в економіку, а осідають мертвим вантажем в защічних мішках", – додав він.

Новини
Дубинский - это Lamborghini среди дураков

Дубинського також висміяли користувачі мережі.

"Народжений красти – творити не може", – пише Вусатий Навк.

"Частину вивів за кордон, частину віддав друзям у вигляді інвестицій під чесне слово, на інше накупив квартир", – резюмував chudic.

Дубинського також висміяли користувачі мережі

Дубинського також висміяли користувачі мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналісти показали 24 квартири Дубінського й автопарк із 17 авто, половина з яких записана на матір нардепа.

  • Дубинський заявив, що заробив усе ще до приходу в політику і йому просто заздрять.

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Особи
Олександр Дубінський Денис Казанський
Місце
Україна
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