"Народжений красти – творити не може": мережа висміяла десятки квартир Дубинського

Блогер Денис Казанський, коментуючи наявність у депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Дубинського більше 20 квартир, земельних ділянок та значного автопарку, назвав головною проблемою парламентаря – відсутність у фантазії.

"Біда навіть не в тому, що наші політики акумулюють корупційні доходи. Біда в тому, що у них не вистачає фантазії на більше, ніж купити 30 квартир і 20 машин", – написав блогер в Twitter.

"Тобто гроші навіть не вкладаються в економіку, а осідають мертвим вантажем в защічних мішках", – додав він.

Дубинського також висміяли користувачі мережі.

"Народжений красти – творити не може", – пише Вусатий Навк.

"Частину вивів за кордон, частину віддав друзям у вигляді інвестицій під чесне слово, на інше накупив квартир", – резюмував chudic.

Біда навіть не в тому, що наші політики акумулюють корупційні доходи. Біда в тому, що у них не вистачає фантазії на більше, ніж купити 30 квартир і 20 машин. Тобто, наскірдованние гроші навіть не вкладаються в економіку, а осідають мертвим вантажем в защічних мішках. - Денис Казанський (@den_kazansky) 12 листопада 2019 р

Дубинського також висміяли користувачі мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналісти показали 24 квартири Дубінського й автопарк із 17 авто, половина з яких записана на матір нардепа.

Дубинський заявив, що заробив усе ще до приходу в політику і йому просто заздрять.

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