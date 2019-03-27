Нарівні з Чечнею: Росія внесла Крим до антирейтингу

Російська Федерація зарахувала анексований Крим до регіонів з найвищою тіньовою зайнятістю.

Зокрема, відповідний показник на окупованому півострові досягає 38%, а у Севастополі – 34%, свідчать дані Федеральної служби державної статистики Росії.

Всього частка зайнятих у неформальному секторі зросла в 2018 році і перевищила 20% від загальної чисельності зайнятих у віці 15 років і старше – 14,6 млн осіб.

При цьому, за даними відомства, найвища неформальна зайнятість спостерігається у республіках Північного Кавказу:

у Чечні – 64%;

у Дагестані – 52%;

в Інгушетії і Кабардино-Балкарії – по 48%.

Нагадаємо, раніше у Криму місцеві жителі почали бити на сполох через заборону Державною думою Росії хостелів у багатоквартирних будинках. Відповідна ініціатива серйозно вдарить по туристичному бізнесу на території окупованого півострова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 березня у Росії законопроект про хостели ухвалили в основному читанні. Ініціатива передбачає внесення доповнень до статті 17 Житлового кодексу РФ "Призначення житлового приміщення і межі його використання. Користування житловим приміщенням".

Автори законопроекту стверджували, що нова норма вимагає від власників хостелів та апарт-готелів лише переведення квартири, в якій розташований хостел, у розряд нежитлового приміщення. Однак за фактом тоді міні-готелі залишаться лише на перших поверхах багатоквартирних будинків чи на других поверхах у будинку, де на першому розташовані магазини.

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