Нардепи звернулись до Разумкова з вимогою позбавити Третьякову посади

Народні депутати звернулись до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням усунути Галину Третьякову з посади голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Підставою стала скандальна заява Третьякової про "дітей низької якості" і стерилізацію громадян без вищої освіти. Про це повідомив депутат від групи "За майбутнє" Антон Поляков у своєму Telegram-каналі.

"Можливо, вона б і могла очолювати Комітет, тільки якщо б він називався Комітетом з антисоціальної політики, а не соціальної. Сподіваємося на об'єктивну реакцію спікера парламенту", – написав нардеп.

У зверненні до Разумкова зазначено, що Третьякова навела "на підтвердження своїх слів неправдивий досвід зарубіжних країн". Депутати вважають, що цим вона підриває довіру до органів державної влади та до Верховної Ради зокрема.

На оприлюднених Поляковим фотографіях під зверненням 13 підписів – всі від представників фракції ОПЗЖ.

Звернення депутатів до Дмитра Разумкова про зняття з посади Галини Третьякової (Telegram-канал Антона Полякова)

Звернення депутатів до Дмитра Разумкова про зняття з посади Галини Третьякової (Telegram-канал Антона Полякова)

Звернення депутатів до Дмитра Разумкова про зняття з посади Галини Третьякової (Telegram-канал Антона Полякова)

Звернення депутатів до Дмитра Разумкова про зняття з посади Галини Третьякової (Telegram-канал Антона Полякова)

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