"Слуги" перед самим голосуванням за бюджет збільшили витрати на своє утримання

У проєкті бюджету України на 2021 рік запропонували збільшити витрати на 17 млрд грн. Зокрема, найбільше з цієї суми піде на депутатські потреби і інфраструктуру, медицину, спорт.

Такі пропозиції вніс бюджетний комітет, повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

Так, у проєкті доходи бюджету зросли на понад 20 млрд гривень.

"Зростання очікується завдяки збільшенню плану перерахувань від Нацбанку на 12 мільярдів та збільшенню норми відрахувань чистого прибутку держпідприємств з 30% до 90%. Останнє додать до бюджету ще 4,2 мільярда гривень", – сказано у повідомленні.

Найбільше збільшення видатків заплановано на:

- депутатські потреби (субвенція на соціально-економічний розвиток)

- інфраструктуру, культуру, медицину, спорт

Перелік ключових змін у видатковій частині бюджету:

Мінфін +7,4 млрд грн на субвенцію на соц-економ розвиток (т.зв. "Депутатський фонд" - оскільки участь у розподілі цієї субвенції беруть народні депутати).

Мінінфраструктури +3 млрд грн на Програму з розвитку аеропортної інфраструктури

Мінкультури та інформаційної політики +2,5 млрд грн на Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення

Мінохорони здоров’я +1,5 млрд грн на "створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку"

Мінінфраструктури (Державне агентство інфраструктурних проектів) +1,5 млрд грн на будівництво аеропорту "Дніпропетровськ"

МЗС +0,9 млрд грн на утримання дипломатичних установ за кордоном

Держспоживслужба (МЕРТ) +0,6 млрд грн на утримання апарату

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада нардепи 275 голосами ухвалили бюджет країни у першому читанні.