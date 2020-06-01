Нардепи-мільйонери зі "Слуги народу" орендують житло за рахунок бюджету: названо імена

19 народних депутатів з фракції "Слуга народу" орендують житло або знімають готельний номер за бюджетні кошти.

Про це свідчить аналіз декларацій нардепів, який провела ВГО "Комітет виборців України".

Всього в квітні 2020-го року компенсацію з бюджету на оренду житла отримали 52 народні депутати. Як свідчать декларації, серед них 25 депутатів є мільйонерами. Тобто, вони мають у власності понад один мільйон гривень у готівці або на рахунках у банку.

19 мільйонерів зі "Слуги народу" отримують компенсацію на житло

Зазначається, що суми вказані без врахування грошових активів, які перебувають у власності дружин та чоловіків депутатів, а також без врахування позичених коштів. Сумми у валюті було переведено в гривневий еквівалент.

Абсолютна більшість депутатів-мільйонерів, які орендують житло за бюджетні кошти – члени фракції "Слуга народу".

Мова йде про 19 осіб. Серед них:

Олександр Трухін – задекларував 21,7 млн грн.

Артем Кунаєв – 9,9 млн грн.

Степан Чернявський – 9,6 млн грн.

Павло Якименко – 9,4 млн грн.

Олександр Салійчук – 8,6 млн грн.

Євген Петруняк – 7 млн грн.

Олексій Ковальов – 6,9 млн грн.

Федір Веніславський – 6,8 млн грн.

Богдан Торохтій – 6,4 млн грн.

Андрій Костін – 4,8 млн грн.

Олександр Аліксійчук – 4,3 млн грн.

Геннадій Касай – 4,1 млн грн.

Олександр Горобець – 2,9 млн грн.

Ганна Лічман – 2,6 млн грн.

Артем Чорноморов – 2,5 млн грн.

Максим Зуєв – 2 млн грн.

Едуард Прощук – 1,9 млн грн.

Дмитро Нальотов – 1,6 млн грн.

Олена Копанчук – 1,2 млн грн.

З урахуванням грошових активів дружини та позичених коштів, до переліку депутатів-мільйонерів, які орендують житло за бюджетні кошти, варто додати Максима Бужанського ("Слуга народу"). У декларації депутата вказано 332 тис. доларів коштів, позичених третім особам. Ще 218 тис. доларів готівкових коштів перебуває у власності дружини.

Загалом депутати-мільйонери, які отримують компенсацію на житло, сукупно задекларували грошових активів на 162 млн грн. У ТОП 5 найбагатших депутатів, які орендують житло, крім Трухіна, Кунаєва та Чернявського зі "Слуги народу", також потрапив Анатолій Урбанський із групи "За майбутнє" (19,7 млн грн.) та Олег Мейдич із ВО "Батьківщина" (9,8 млн грн.).

"Вказані цифри показують, що кожен другий депутат, який отримує компенсацію на оренду житла, є мільйонером. Це означає, що такі депутати могли б самостійно оплачувати проживання в Києві без отримання бюджетних коштів. Наприклад, у квітні на оренду житла для депутатів було витрачено 1,2 млн грн (в середньому по 20 тис. грн для депутата). При цьому в квітні загальні цифри витрат зменшилися у зв’язку з пандемією COVID-19. У березні кошти на оренду житла отримали 107 депутатів, на що було витрачено 2,3 млн грн", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у декларації за 2019 рік вказав будинок площею 492,2 кв. м у Софіївській Борщагівці (село поруч із Києвом) вартістю майже 3 млн грн, кілька квартир у столиці та області. Також квартирами і будинком володіє його дружина Юлія Чайка. Спікер також отримав 10,3 тис. грн соціальної допомоги.