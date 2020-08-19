Нардепи-мільйонери отримали 30 млн грн на компенсацію житла з бюджету. Відео

За 10 місяців 170 нардепів з інших міст отримали від держави 30,1 млн гривень як компенсацію з бюджету на житло в Києві.

Про це сказано в розслідуванні "Слідства.Інфо" (щоб подитивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що 75% із тих, хто отримує відшкодування — представники президентської фракції "Слуга народу". "Житлову" компенсацію з бюджету отримувала половина "слуг".

Так, депутат "Слуги народу Андрій Клочко, для якого це перший похід до парламенту, з початку своєї каденції за оренду житла у столиці отримав майже 80 тисяч гривень компенсації.

"Клочко народився й прописаний у Києві. Родичі його та його дружини вже багато років володіють двома квартирами у столиці на 75 та 65 квадратних метрів. Утім, депутат вирішив орендувати ще одну квартиру в Києві на 101 кв. м. за державні гроші", – сказано в матеріалі.

Депутат пояснив, що винаймає житло, тому що у квартирах, якими володіють родичі, його сім’ї немає місця, в купувати власне житло – дорого.

"Подивіться зараз на ті ціни, які виставляють за квартиру. В мене не було ніколи житла. Я не з тих людей, яким треба це житло купувати", — зауважив Клочко.

Водночас у своїй декларації нардеп вказав чималі заощадження: 200 тисяч доларів та 1,3 млн грн готівки.

"Це мої особисті статки і як їх витрачати, вирішувати буду я особисто", – відповів Клочко на запитання, про те, чому маючи такі статки, він звернувся по допомогу до держави.

Нардеп останніх двох скликань Микола Скорик ("Опозиційна платформа — За життя") отримав із бюджету 180 тисяч гривень компенсації.

Судячи з декларації Скорика, він та його дружина безкоштовно користуються квартирою у Києві, яка належить ексначальнику Одеського порту Миколі Павлюку.

Однак Скорик вирішив також винаймати готельний номер у столиці за державні кошти.

Позафракційний депутат Руслан Требушкін отримав із держбюджету понад 118 тисяч гривень компенсації.

"Утім, не зрозуміло, на що він витрачав ці кошти, оскільки політик не задекларував номеру в готелі, а лише вказав, що його дружина безкоштовно користується квартирою в Києві площею 110 квадратів на основі договору позички", – сказано в статті.

Скорик отримав 118 тисяч гривень на компенсацію житла skoryk.info

Хто ще отримав компенсацію за житло від держави:

Експрокурор і член депутатської групи "Довіра" Олександр Сухов – 137 тисяч гривень;

Нардеп "Слуги народу" Дмитро Чорний – 195 тисяч гривень;

Депутат "Слуги народу" Євгеній Шевченко – 180 тисяч гривень

Позафракційний нардеп Сергій Магера – 200 тисяч гривень

Позафракційний нардеп Муса Магомедов – 169 тисяч гривень

Член депутатської групи "Довіра" Владислав Поляк – 200 тисяч гривень

Член депутатської групи "Довіра" Геннадій Вацак – 197 тисяч гривень

Ексголова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський, який нині входить до депутатської групи "За майбутнє" – 196 тисяч гривень

"Слуга народу" Павло Якименко – 200 тисяч гривень

Депутат трьох скликань Юрій Шаповалов ("За майбутнє") – 67,6 тисяч гривень

Депутат "Слуги народу" Ігор Васильковський – 197 тисяч гривень

Депутат "Слуги народу" Олег Воронько – 198 тисяч гривень

"Слуга народу" Олександр Трухін – 200 тисяч гривень

Вінницький депутат "Батьківщини" Олег Мейдич – 132 тисячі гривень

Дмитро Чорний отримав з бюджету 195 тисяч гривень Facebook Дмитра Чорного

Видання зазначає, що усі вищеперераховані нардепи задекларували чималі статки: заощадження і нерухомість.

Урбанський бере компенсацію за житло з бюджету Facebook Анатолія Урбанського

Як вказано, бувають і депутати, які також офіційно не мають житла в Києві, проте і компенсацію від держави собі не оформлювали.

"Зокрема, депутат від "Слуги народу" Ігор Герасименко місцем проживання у своїй декларації вказує місто Житомир. Водночас у Києві він офіційно не володіє жодною нерухомістю. І не отримує компенсації на оренду житла в столиці. "Слуга народу" Сергій Литвиненко, судячи з декларації, володіє нерухомістю на Рівненщині та Закарпатті, водночас не має житла у Києві. Втім, він не отримує компенсації з держбюджету. Олександр Колтунович з ОПЗЖ місцем проживання вказав місто Луцьк на Волині. Він не декларує жодної нерухомості в Києві, але й не бере компенсації від держави на її оренду", – сказано в розслідуванні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 141-му народному депутату України за липень 2020 року виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло.