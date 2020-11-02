Нардеп звинуватив НКРЕКП у цинічному виправданні тарифу на електрику

За підвищення НКРЕКП тарифу на передачу електроенергії заплатить промисловість, яка перебуває на межі виживання, і кожен українець зі своєї кишені.

Про це написав народний депутат України Муса Магомедов на своїй сторінці в Facebook.

Депутат назвав цинічними висловлювання глави Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерія Тарасюка про помірність підвищення тарифу на передачу електроенергії.

"Тарасюк намагається піднести нові тарифи як щадні. Але це цинічно, враховуючи, що комісія звалює на плечі бізнесу борги перед "зеленими", які накопичила держава. І не тільки на плечі бізнесу: промисловість, яка і так працює з практично нульовою рентабельністю, закладе витрати у вартість товарів. А значить, кожному українцю доведеться відкрити схудлий гаманець", – написав Магомедов.

Депутат зазначив, хоча НКРЕКП під тиском громадськості і промисловості відмовилася від ідеї підняти тариф на передачу електроенергії вдвічі, як планувала спочатку, нинішнє підвищення теж істотно вдарить по бізнесу, який постраждав через коронакризу.

"Тарасюк сказав, що вище 340 гривень за мегават ціна не виросте. Але радіти особливо нічому: це все одно на 100 гривень дорожче, ніж є ця година", – написав Магомедов.

На його думку, в нинішніх кризових умовах влада повинна підтримувати промисловість і населення, а не посилювати фінансовий тиск.

"Промисловість потрібно підтримувати, а не навантажувати новими платіжками. Вона і так перебуває на межі виживання – через кризу і падіння виробництва. Тисячі українців позбулися роботи за цей рік. Сотням тисяч знизили зарплати, які просто нічим платити", – наголосив депутат.

Як відомо, для розрахунку з боргами перед "зеленої" генерацією НКРЕКП пропонує з 1 грудня підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн / МВт-година до 313,07 грн / МВт-год, тобто на 30%, а в 2021 році – до 500 грн / МВт-год.

Промисловці і бізнес виступили проти цього рішення. Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, зростання безробіття і падіння економіки. А глава секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму викличе черговий виток зростання цін на товари і послуги.

Тоді глава НКРЕКП заявив, що тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії наступного року не перевищить 340 грн / МВт-год: цього достатньо, щоб врегулювати ситуацію з боргами перед "зеленою" генерацією.

Зі свого боку провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони відзначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За даними з судових реєстрів, уже більше 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.