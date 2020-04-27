У народних депутатів є питання щодо причини звільнення голови Державної податкової служби України Сергій Верланова.

Як написав на своїй сторінці у Facebook депутат від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов, цифри свідчать про протилежне.

Нардеп зазначив, що міністр фінансів Сергій Марченко, який виступав на засіданні комітету, розповів, що податкова виконала план надходжень у квітні на 24%.

"Глава Мінфіну сказав, що обидва – і Нефьодов, і Верланов, – були звільнені з-за провалу виконання держбюджету. Якщо Нефедов дійсно розвалив митницю і його відставка – правильне рішення, то звільнення Верланова депутати просили пояснити. Сергій Марченко відповів, що податкова нібито виконала план надходжень у квітні на 24%, чому депутати дуже здивувалися", – зазначив він.

Холодов уточнив, що на початку року план на квітень (за старим бюджетом і без урахування падіння економіки під час карантину) становив 31 мільярд гривень, а податкова в квітні вже зібрала 26,5 мільярдів

"У будь-якому випадку це більше, ніж 24%. Але з урахуванням коригування бюджету, який прийнятий Верховною Радою, Мінфін повинен був перерахувати план на квітень і встановити його на рівні 23 млрд. Таким чином, податкова вже перевиконала план по зборах за квітень – а місяць ще не закінчився, цифри будуть більше", – пояснив нардеп.

Він додав, що заяви про невиконання плану не сприяють нормальній роботі міністерства і комітету, а також дезінформують депутатів.

"Я ніколи не був адвокатом Верланова, але цифри - уперта річ. Можливо, міністр використовує недостовірні дані і потрібно розібратися, хто кладе їх на його стіл і для чого", – підсумував Холодов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 24 квітня, на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України було звільнено голова Державної митної служби Максим Нефьодов і голова Державної податкової служби Сергій Верланов.