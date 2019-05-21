Нардеп "з команди "Зе" запропонував "обезголовити" Нацбанк

Позафракційний депутат Верховної Ради Віталій Купрій запропонував парламенту звернутися до президента України з проханням про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Відповідний проект постанови зареєстрований у Раді 16 травня (№10300).

Нагадаємо, Купрій підкреслює свою приналежність до команди "Зе" і є керівником і єдиним членом міжфракційного депутатського об'єднання "За наступного президента Зеленського".

Яків Смолій

Купрій і Смолій

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада в березні 2018 року підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка звільнити Валерію Гонтареву з посади голови Національного банку і призначити на цю посаду Якова Смолія.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!