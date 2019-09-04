Нардеп від Зеленського стане представником уряду в Раді

Народного депутата від фракції "Слуга народу" Ірину Верещук призначать постійним представником Кабінету міністрів у парламенті.

Відповідна заява має бути ухвалена на засіданні уряду у середу, 4 вересня, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Верещук – колишній мер міста Рава-Руська Львівської області. Зараз вона очолює Міжнародний центр Балтійсько-чорноморських досліджень і консенсусних практик.

На виборах до Верховної Ради балотувалася за списком партії "Слуга народу" під №29.

Також вона є членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Ірину Верещук призначать постійним представником Кабінету міністрів в парламенті UA | TV

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 29 серпня, почалося перше засідання Верховної Ради IX скликання. 424 народні обранці склали урочисту присягу й отримали мандати. До порядку денного першого засідання було включено 27 пунктів, зокрема організаційного та кадрового характеру.

Спікером парламенту обрали голову партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосували 382 парламентарі.

Потім Верховна Рада України затвердила на посаді прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

На першому засіданні нової Верховної Ради підтримали створення 23 парламентських комітети, а також затвердили їхнє керівництво і склад.

Так, за нову структуру проголосували 318 народних депутатів. Зазначимо, що раніше у Верховній Раді діяли 27 комітетів і комісія з питань приватизації.

Також було ухвалене рішення, що кількість їхніх членів не може бути меншою за 5 осіб, але й не більшою за 34.

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