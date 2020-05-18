Нардеп показав, як перевіряють відкритий після карантину бізнес. Фото

В Україні податкова прийшла на підприємство з перевіркою, тому що в період карантину воно виготовило товару менше, ніж дозволяють виробничі потужності.

Про це повідомив позафракційний депутат Антон Поляков у своєму телеграм-каналі.

"Малий бізнес на межі смерті після карантину. Хтось прийняв рішення не продовжувати роботу, а багато хто працює просто, щоб працювати. Водночас влада постійно розпинається про якусь міфічну підтримку МСБ. А за фактом чхати хотіли наші контрольні органи на мораторій на перевірки і всі проблеми й труднощі підприємців", – сказано в повідомленні.

На його думку, тільки так можна пояснити прихід податкової на підприємство з перевіркою, яке через кризу й карантин виготовило товару менше, ніж дозволяють його виробничі потужності.

"Ну це як, наприклад, вас би зупинив патрульний і захотів оштрафувати за те, що ви їхали на швидкості 60 км/год, а могли б на своїй новій потужній іномарці їхати 160 км/год, до того ж під колесами дороги просто немає... Повертаємося в 1928 рік, товариші, терміново впроваджуємо п'ятирічку і планове господарювання", – резюмував нардеп.

перевірки бізнесу telegram

перевірки бізнесу telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на період карантину через коронавірус для бізнесу скасували частину податків, а також обмежили штрафи й перевірки.

Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня послабив карантинні заходи.

Наприклад, українцям дозволили відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, перукарні та салони краси.

Також з 11 травня кафе й ресторанам дозволили працювати через "вікно видачі" і на літніх майданчиках, а всі магазини отримали дозвіл продавати товари господарського призначення, меблі тощо.

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