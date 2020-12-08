Урізані пенсії і більше грошей генпрокурору: названо дату фінального голосування за бюджет-2021

Верховна Рада у вівторок, 15 грудня, буде голосувати за законопроєкт про державний бюджет України на 2021 рік у другому читанні. Це стане фінальним голосуванням за документ, який передбачає економію на пенсіях, учителях і більше грошей на Офіс генпрокурора.

Про це написав у своєму телеграм-каналі нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Через тиждень у наступний вівторок (15/12) буде яскравий день у Раді. З ударною явкою. На порядку очікуємо:

1) Ухвалення Бюджету наступного року #4000

2) Продовження на рік спецзакону про Донбас #4467

3) Закон про повернення повноважень НАПК (продовження відновлення антикорупційної інфраструктури після рішення КС) #4470", – написав він.

Рада розгляне бюджет 15 грудня Телеграм-канал Железняка

Що передбачає бюджет на 2021 рік

Основні показники, які стосуються українців:

ціни виростуть до 7,3%;

долар подорожчає до 29,1 грн/$;

мінімалка збільшиться до 6500 грн;

пенсія збільшиться до 1934 грн.

Законопроєкт затвердили на Кабміні 26 листопада. За документ проголосували майже одноголосно. Єдиний, хто утримався, – глава МОЗ Максим Степанов. З бюджету викреслили підвищення зарплат лікарям, тому чиновник виступив проти.

Показники доходів і витрат проєкту бюджету змінили:

доходи – 1,92 трлн грн (було 1,071 трлн);

витрати – 1,328 трлн грн (було 1,350);

дефіцит сектора загального державного управління щодо ВВП – 5,24% (було 5,8%);

дефіцит державного бюджету – 5,5% (було 6%).

Додамо, у бюджеті-2020 дефіцит був на рівні 7,5%. Також змінили терміни збільшення мінімальної зарплати.

У проєкті держбюджету України на 2021 рік до другого читання урізали фінансування Міносвіти на 4 млрд грн, Пенсійного фонду на 8,5 млрд грн і збільшили на 2 млрд грн витрати на Офіс генпрокурора.

Відзначається, що збільшили прожитковий мінімум для визначення посадового окладу для прокурорів до 1600 грн (+600 грн). Це призвело до збільшення витрат на прокуратуру на 2 млрд гривень.

Раніше навколо цього питання розгорівся скандал. Генпрокурорка Ірина Венедіктова просила не знижувати прожитковий мінімум для прокурорів, інакше це поставить під питання функціонування Офісу генпрокурора.

Найбільшу економію витрат (8,5 млрд грн) у новій версії бюджету, порівняно з першим читанням, уряд планує забезпечити за рахунок виплати пенсій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 листопада Кабмін передав документ до парламенту, де з ним ознайомилися нардепи. Згідно із законом, бюджет повинен бути наданий парламенту за 10 днів до голосування.

Так, законодавство вже порушили. Згідно з Бюджетним кодексом, повністю розглянути документ повинні були до 1 грудня.

У зв'язку з цим глава комітету податкової, митної та фінансової політики, "слуга народу" Данило Гетманцев заявив, що нардепи повинні попросити вибачення перед українцями, і визнав, що бюджет країни на 2021 рік не ухвалять вчасно.

26 листопада Україна узгодила з Міжнародним валютним фондом фінансові показники проєкту державного бюджету на 2021 рік.