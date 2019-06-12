"Напряму не обіцяв": у Зеленського пояснили, чому не знизять тарифи для українців

Представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що Володимир Зеленський безпосередньо не обіцяв зниження тарифів для українців.

"Зеленський напряму не обіцяв зниження тарифів, хоча він розуміє, що це є проблемою. Якщо послухати, що саме говорив президент у ролику про тарифи, то там він заявляв про потребу збільшення видобуток газу, інвестування, зупинки імпорту газу та розвиток експорту. Тоді ціна на газ у нашій країні впаде на 20-30%, а може й більше", – повідомив Герус у ефірі "24 каналу".

За його словами, Зеленський жартував про тарифи, що вони високі. Втім, за деякий час Герус публічно вибачився за свої слова і сказав, що "це погана тема для жартів".

"Зеленський жартував про "Роттердам+", що це корупційна формула. Але прямих обіцянок він не давав. Звісно, люди десь у напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити. Те, що люди його підтримали, означає, що вони готові голосувати за якусь більшу ідею, мрію, майбутнє, аніж просто зниження тарифів. Якщо у нас зарплати будуть більші, то і тарифи можуть бути не такою проблемою", — повідомив Герус.

Представник президента у Кабінеті міністрів наголосив, що ціни на тепло і газ мають певні обмеження щодо МВФ.

"Політика й позиція такі, що треба продовжити співпрацю з МВФ. У нас зростання ВВП не те, де ми можемо бути самостійними й сказати, що ми без них далі розвиваємося і обходимося", – підсумував Герус.

При цьому журналіст Віталій Портников вважає, що українці не зможуть зрозуміти і пробачити Зеленському провал у питаннях зниження тарифів на комунальні послуги.

"Звичайні люди сприймають Зеленського не як частину політичного класу, а як вихідця з-поміж себе, як союзника. Ніхто і ніколи не зможе пояснити їм, чому цей союзник не може просто виправити цифри у платіжках, домовитися із Путіним, словом – полегшити життя простим людям. Вони не зрозуміють і не пробачать. Тут розчарування і роздратування вже за кілька місяців почне зашкалювати", – зазначив він.

Представник президента наголосив, що Зеленський лише жартував про тарифи

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

НАК і уряд раніше вже досягли угоди щодо зниження ціни на газ у травні, але вона передбачає, що ціна збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищими, ніж встановлений Кабміном рівень.

Водночас у команді Зеленського заявили, що питання зниження комунальних тарифів не є прерогативою президента.

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