ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
СвітСпорт

/Новини економіки

"Напряму не обіцяв": у Зеленського пояснили, чому не знизять тарифи для українців

253.4тЧитати матеріал російською

Представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що Володимир Зеленський безпосередньо не обіцяв зниження тарифів для українців.

"Зеленський напряму не обіцяв зниження тарифів, хоча він розуміє, що це є проблемою. Якщо послухати, що саме говорив президент у ролику про тарифи, то там він заявляв про потребу збільшення видобуток газу, інвестування, зупинки імпорту газу та розвиток експорту. Тоді ціна на газ у нашій країні впаде на 20-30%, а може й більше", – повідомив Герус у ефірі "24 каналу".

За його словами, Зеленський жартував про тарифи, що вони високі. Втім, за деякий час Герус публічно вибачився за свої слова і сказав, що "це погана тема для жартів".

Новини
Газ для українців може різко подешевшати: "Нафтогаз" озвучив умову

"Зеленський жартував про "Роттердам+", що це корупційна формула. Але прямих обіцянок він не давав. Звісно, люди десь у напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити. Те, що люди його підтримали, означає, що вони готові голосувати за якусь більшу ідею, мрію, майбутнє, аніж просто зниження тарифів. Якщо у нас зарплати будуть більші, то і тарифи можуть бути не такою проблемою", — повідомив Герус.

Представник президента у Кабінеті міністрів наголосив, що ціни на тепло і газ мають певні обмеження щодо МВФ.

"Політика й позиція такі, що треба продовжити співпрацю з МВФ. У нас зростання ВВП не те, де ми можемо бути самостійними й сказати, що ми без них далі розвиваємося і обходимося", – підсумував Герус.

Новини
Зеленський призначив свою людину до Наглядової ради "Укроборонпрому"

При цьому журналіст Віталій Портников вважає, що українці не зможуть зрозуміти і пробачити Зеленському провал у питаннях зниження тарифів на комунальні послуги.

"Звичайні люди сприймають Зеленського не як частину політичного класу, а як вихідця з-поміж себе, як союзника. Ніхто і ніколи не зможе пояснити їм, чому цей союзник не може просто виправити цифри у платіжках, домовитися із Путіним, словом – полегшити життя простим людям. Вони не зрозуміють і не пробачать. Тут розчарування і роздратування вже за кілька місяців почне зашкалювати", – зазначив він.

Представник президента наголосив, що Зеленський лише жартував про тарифи

Представник президента наголосив, що Зеленський лише жартував про тарифи

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

НАК і уряд раніше вже досягли угоди щодо зниження ціни на газ у травні, але вона передбачає, що ціна збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищими, ніж встановлений Кабміном рівень.

Водночас у команді Зеленського заявили, що питання зниження комунальних тарифів не є прерогативою президента.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Особи
Андрій ГерусВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів Українитарифи
Поділитися у Facebook
141
Коментарі
1095
537
Смішно
44
Цікаво
213
Сумно
148
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Соломко Олесь
Соломко Олесь
"Одним махом усіх... наєб*хам"!))) Не перевелися ще богатирі на землі Руській!)))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Ну вот и пошла в ход типичная отмазка: "Я вам ничего не обещал." Продолжайте скакать - на холоде помогает согреться.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Соломко Олесь, А я обещаниям никогда не верил - поэтому и не скакал как идиот "за светлое будущее" - свое будущее сам строил.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Соломко Олесь
Соломко Олесь
Русский Крымчанин, путіраст, а скільки тобі за весь час наобіцяли хутін і дімон?!))))))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
ПЛАТОВ ЯРОСЛАВ
ПЛАТОВ ЯРОСЛАВ
Рaнкoвuй рeзoнaнс у 3Мl! Європа шoкoвaнa діями Зеленського: «Ми знаємо, чого він хoчe» http://bbcccnn.org/rankovuj-rezonans-u-3ml-yevropa-shokovana-diyami-zelenskogo-mi-znayemo-chogo-vin-hoche/?fbclid=IwAR0ZiUqQKogWXZDgUZ66oZTFemt0ZM582gdBqtSCSw2EhM13zx-s7Gmno3E
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel