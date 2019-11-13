Напруга на ринку праці: у Польщі підрахували заробітчан з України

На території Польщі працює близько 900 тис. заробітчан з України, при цьому всього за кордоном постійно працює понад 3 млн українських громадян.

Про це повідомляє "Українська правда". Видання також зазначає, що всього у Польщі нарахували понад мільйон трудових мігрантів з різних країн.

Ілюстрація відносин України і Польщі zaman.bg

"Напруга на ринку праці дещо знижується за рахунок напливу іммігрантів. Зараз це майже 900 тис. тільки з України. Крім того, це також мігранти з інших країн, зокрема з Білорусі", – заявив заступник директора департаменту економічного аналізу Національного банку Польщі Яцек Котловський.

За його словами, загалом кількість іноземних трудових мігрантів у Польщі наразі перевищує мільйон осіб. При цьому, незважаючи на тимчасовий характер роботи заробітчан, в середньому трудові мігранти працюють в країні близько 7 місяців, зазначають у Нацбанку Польщі.

Кількість трудових мігрантів Нацбанк Польщі підрахував за кількістю робочих віз, карт поляка, дозволів на проживання, довідками роботодавців та офіційними даними реєстрації іноземців. Також у банку зазначили, що заробітчани з України забезпечують до 0,9% зростання ВВП країни щороку.

Раніше OBOZREVATEL розповідав із посиланням на ЗМІ, як заробітчани з України додали близько 2,5% до ВВП Польщі, завдяки чому її економіка зросла на 22% з 2014 року.

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